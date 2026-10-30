Quel avenir pour Destiny 2 ? Bungie n’en a pas fini avec sa licence

On pensait Bungie prêt à ranger Destiny 2 au fond d’un coffre. Pourtant, après avoir annoncé une fin de développement de son jeu phare et face aux réactions de la communauté, le studio fait marche arrière. Preuve que la voix des joueurs compte et peut peser dans la balance, Bungie prépare le retour d’une bonne partie du contenu disparu et promet un avenir pour la licence.

Dans son dernier article, le studio précise son projet de désarchivage, avec le retour de plusieurs campagnes emblématiques, des raids mais aussi le retour de la Ménagerie. De quoi redonner un sourire aux gardiens qui se lamentaient de la disparition des ces expériences tant pour leur valeur narrative que pour le prix payé pour en profiter.

Il faut bien dire que la suppression des campagnes prisées des joueurs, notamment celle de Renégats, a toujours laissé un goût amer. Non seulement, on y vivait les derniers moments du tant aimé Cayde-6, mais ces chapitres constituaient des pans entiers de l’histoire de Destiny. Difficile pour de nouveaux joueurs de découvrir la saga quand une bonne partie avait disparu de son catalogue.

Bungie est enfin prêt à restituer cette expérience. Les gardiens, novices comme vétérans, pourront enfin (re)découvrir une partie de l’histoire qui leur échappait jusqu’ici. Restaurer le passé pour mieux préparer l’avenir semble être le mot d’ordre chez Bungie. La première vague de désarchivage comprendra donc La Guerre Rouge, La Malédiction d’Osiris, L’Esprit Tutélaire et Renégats. Les assauts et antre de raids associés à chacune des ces expansions sont également concernés par cette première vague. Et ce n’est pas tout ! L’activité Ménagerie, particulièrement appréciée des joueurs, fera elle aussi son retour avec des récompenses mises au goût du jour. La chasse aux godrolls est relancée !

Dans un second temps, les joueurs peuvent s’attendre à retrouver plusieurs destinations disparues avec leur zone d’exploration, leurs évènements publics et leurs activités. On ne pourra que s’empresser de retourner sur la Côte Enchevêtrée pour profiter de son OST exceptionnelle. Bungie espère également réintégrer bon nombre d’activités saisonnières allant de la saison 9 à 23, des cartes PvP et une remise à niveau des armes de raids. Bien que les ambitions du studio semblent dépasser un simple retour des campagnes, cette deuxième vague constitue pour l’instant un ensemble d’objectifs secondaires dont la faisabilité pourrait évoluer et le calendrier reste flou.

D’autres éléments sont également évoqués mais leur intégration semble encore incertaine. C’est le cas d’une refonte de l’expérience destinée aux nouveaux joueurs, certaines missions narratives saisonnières, la carte de gambit Tombe du Kall ou encore les espaces saisonniers tels que le quartier Eliksni.

Malheureusement, ces retrouvailles ne sont pas pour tout de suite. La réintégration de ce contenu consiste également à l’adapter sur le plan technique au moteur de Destiny 2 qui a bien évolué. Cette remise à neuf implique un travail sur l’éclairage, les graphismes et bon nombre d’aspects techniques qui prendra un bout de temps. Les effectifs réduits de Bungie suite à plusieurs vagues de licenciements ne devraient pas non plus lui faciliter la tâche.

Le studio prévoit de passer en production complète d’ici février 2027 avec au moins 12 mois de travail nécessaire pour mener à bien cette réintégration de contenu. À en croire le calendrier, c’est un chantier qui pourra s’étendre jusqu’en 2028. Rude nouvelle pour les gardiens qui espéraient retrouver leur spectres d’ici peu.

Le retour du contenu supprimé n’est qu’une partie du programme, Bungie évoque également un projet Destiny Legacy, destiné à permettre aux joueurs de retrouver l’expérience complète de la saga sur les plateformes actuelles. De quoi relancer les spéculations autour d’un remaster du premier Destiny ? Pour le moment, aucune confirmation à ce niveau, le studio reste relativement discret sur la forme que pourrait prendre cette initiative.

Pour l’heure, il faudra patienter jusqu’à février 2027 pour obtenir de nouvelles informations sur le projet, Bungie devrait faire le point sur l’avancée du désarchivage et, on l’espère, apporter des précisions quant à la direction que prendra Destiny au delà de cette restitution.