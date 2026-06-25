Sony pave sa destinée avec le sang de ses employés

Hermen Hulst, PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE), a officialisé une restructuration massive et particulièrement brutale chez Bungie. Le couperet est tombé, entraînant le licenciement de la majeure partie de l’équipe dédiée à Destiny et d’une fraction de celle travaillant sur Marathon. Cette décision tragique fait suite directe à l’arrêt définitif des mises à jour de contenu de Destiny 2, survenu le 9 juin dernier.

En admettant publiquement que leur titre phare « n’a pas répondu aux attentes ces dernières années ». La direction de Bungie et son propriétaire nippon signent l’acte d’échec d’une stratégie globale. Une onde de choc majeure qui soulève une véritable question existentielle pour l’avenir du média : si Destiny n’a pas su satisfaire les exigences des actionnaires, quel jeu de ce type le peut encore ?

En 2022, Sony déboursait la somme astronomique de 3,6 milliards de dollars pour acquérir Bungie. L’objectif affiché était alors clair : s’offrir le savoir-faire unique d’un des pontes du looter-shooter pour piloter l’offensive de PlayStation dans le secteur des jeux à service. Destiny était alors perçu comme le modèle absolu de pérennité, combinant une boucle de gameplay d’une fluidité exemplaire, un univers riche et une communauté d’une fidélité exceptionnelle. C’était la poule aux œufs d’or, le navire amiral censé guider la flotte de SIE vers des revenus récurrents.

La barque qui coule, on entame le marathon

Pourtant, quatre ans plus tard, le constat est sans appel. L’épuisement des équipes, la fatigue d’une communauté lassée par la monétisation agressive et des objectifs financiers corporatifs déconnectés de la réalité du marché ont transformé ce fleuron en victime sacrificielle. Si un mastodonte doté d’une telle expertise, directement soutenu par la puissance financière de Sony, plie sous le poids des attentes, le signal envoyé au reste de l’industrie est terrifiant.

Le modèle économique du jeu service exige par nature une croissance infinie et un accaparement total du temps des joueurs. Or, le temps disponible n’est pas extensible. Le marché est saturé, et le public, las des promesses de renouvellement perpétuel, s’essouffle visiblement.

Aujourd’hui, Bungie se voit contraint de pivoter désespérément vers Marathon, un extraction shooter qui s’aventure sur un terrain déjà hyperconcurrentiel. En sacrifiant les artisans de son succès historique, Sony ne fait pas que réduire ses coûts opérationnels : il fragilise sa propre crédibilité.

Les licenciements de cette semaine démontrent avec cruauté que la quête obsessionnelle du prochain Fortnite pousse les éditeurs vers des impasses créatives et humaines destructrices. Si la référence absolue du GaaS est jugée insuffisante pour rassasier les attentes corporatives, c’est la preuve irréfutable que les critères d’évaluation des constructeurs sont devenus intenables. Le krach des jeux-service n’est plus une menace lointaine, il est là, et ses premières victimes sont les développeurs de talent qui ont façonné nos mondes virtuels.