No Man’s Sky Relics – De la paléontologie dans l’espace

Neuf ans après sa sortie, No Man’s Sky continue de s’enrichir de contenus en tous genres. Après les mises à jour majeures Worlds Part 1 et Part 2, Hello Games a annoncé l’arrivée de la mise à jour 5.6, nommée Relics. Comme son nom l’indique, cette MAJ met l’accent sur la recherche de reliques, transformant les joueurs en paléontologues spatiaux. Des centaines d’ossements font leur apparition, permettant de reconstituer diverses créatures préhistoriques pour peupler son musée. Si les os récoltés ne conviennent pas, ils peuvent être vendus ou échangés dans les stations spatiales.

Cependant, la collecte s’annonce périlleuse, avec l’apparition d’ennemis inédits tels que les vers squelettiques et les gardiens de pierre. Ces sentinelles, protégeant farouchement les reliques, sont capables de s’autodétruire pour empêcher toutes découvertes. Fidèle à ses habitudes, Hello Games intègre également une nouvelle expédition, invitant les joueurs à rejoindre la société des paléontologues galactiques pour découvrir des secrets anciens et recréer des formes de vie disparues.

No Man’s Sky continue donc d’être alimenté en contenu, chaque mise à jour ajoutant encore plus de possibilités dans ce bac à sable spatial, Hello Games semblant ne jamais être en manque d’idée pour ajouter des nouveautés à leur oeuvre.

À l’heure où l’industrie du jeu vidéo est marquée par les échecs retentissants de plusieurs jeux services, No Man’s Sky fait figure d’exception. Des titres comme Concord et Suicide Squad ont rapidement perdu leur audience ou n’ont jamais réussi à l’attirer, malgré les investissements massifs des éditeurs. Ces échecs soulignent la difficulté de maintenir l’intérêt des joueurs sur le long terme, surtout face à une concurrence intense et à des attentes toujours plus élevées.

Dans ce contexte, le succès de No Man’s Sky est d’autant plus remarquable. Hello Games a su construire une communauté fidèle grâce à un suivi exemplaire, un contenu régulier, conséquent et gratuit. Bien que le studio travaille sur son futur jeu, Light No Fire, il n’a pas l’intention d’abandonner son premier bébé, pour le plus grand bonheur des fans.