Light No Fire – Hello Games revient sur Terre avec un titre prometteur

Tous les ans, la cérémonie des Game Awards vient récompenser les meilleures productions sorties durant l’année, celle-ci est devenu un véritable rendez-vous pour les joueurs du monde entier. En plus de nommer la meilleure production de chaque catégorie, la cérémonie se concentre sur le futur du jeu vidéo avec différentes annonces plus alléchantes les unes que les autres. C’est pourquoi entre un nouveau mode de jeu de God of War Ragnarök et le prochain Monster Hunter, les joueurs ont pu avoir un premier aperçu de Light No Fire, la prochaine production d’Hello Games, papas de No Man’s Sky.

C’est en effet en 2018 que les équipes britanniques montent dans leur fusée en proposant No Man’s Sky, un multiplateforme SF de type bac-à-sable, dans lequel les joueurs peuvent se retrouver en ligne pour voyager à travers l’immensité de l’univers. En plus d’installer son récit dans l’espace, le titre pouvait se vanter de proposer l’exploration de 18 trillions de planètes. Rien que ça. Cela fait maintenant presque 6 ans que les adeptes de la production voyagent, il était donc temps pour tout le monde de prendre part à de nouvelles aventures.

C’est un Light No Fire rempli d’espoir qui débarque sur nos écrans, avec la ferme intention de renouveler une production dont on ne tardera pas à faire le tour. En effet, après avoir exploré toutes les planètes de l’univers, Hello Games a décidé de créer la sienne. On nous décrit l’univers de Light No Fire comme étant réellement ouvert, profitant d’une « échelle jamais tentée auparavant ». Le jeu semblerait s’orienter davantage vers un périple à plusieurs, où tout un chacun devra lutter pour la survie commune au sein de la planète.

Le titre semble reprendre les fondamentaux de son prédécesseur tout en les explorant différemment, et privilégie certainement la qualité des lieux explorables à la quantité. On nous vend des déserts arides, des océans inexplorés ou encore des forêts luxuriantes, une diversité qui fait plaisir à voir. Nous avons ici affaire à une production qui joue la carte de la densité de gameplay, avec un jeu qui s’adonne autant à l’exploration qu’à la survie et à la construction d’une communauté. C’est un choix que l’on aime croire courageux, et le succès de No Man’s Sky ne peut que témoigner de la connaissance du studio en la matière.

Le point noir, c’est cette impression qu’Hello Games pense qu’en surfant sur le succès et les codes d’un No Man’s Sky réussit, Light No Fire connaîtra la même ovation. Il semblerait que les équipes britanniques n’aient pas froid aux yeux, d’autant qu’une multitude de jeux dont l’histoire se déroule dans l’espace n’arrêtent pas de sortir, générant des succès plus ou moins impressionnants.

C’est une erreur que bien des studios ont tendance à commettre, avec cette impression qu’on se repose sur les lauriers déjà plantés plutôt que d’en cultiver de nouveaux. Nous n’avons pas pu obtenir plus de détails concernant cette future production, et aucune date de sortie n’a été révélée pour ce nouveau titre. Reste à voir de quelle manière Light No Fire saura nous faire voir l’espace autrement que No Man’s Sky était parvenu à le faire, et surtout sur quelle planète les équipes de Hello Games ont posé bagages.