Le développeur de Mindseye va raconter le « sabotage » du jeu… dans un DLC !

C’est un niveau de méta probablement inédit dans l’industrie, dont on ne sait pas encore s’il est complètement vertigineux ou à peine anecdotique.

MindsEye s’est littéralement fracassé contre sa propre ambition. D’abord annoncé comme un « GTA killer » par l’ancien producteur de tous les GTA depuis l’épisode 3, le jeu fut ensuite présenté comme un moteur de jeu grand public, façon Dreams, sous Unreal Engine 5, et dont MindsEye n’était qu’une sorte de proof of concept.

La suite on la connait : le « Dreams-like » est discrètement oublié, et MindsEye est une catastrophe technique à sa sortie. Et quand bien même il eut été exempt de bugs, la presse souligne l’absence totale de proposition : scénario déjà vu, gameplay plat et convenu… Mais Leslie Benzies ne l’entend pas de cette oreille. Le jeu aurait dû être le titre génial qu’il annonce depuis plusieurs mois, mais aurait été saboté par des agents à la fois en interne et à l’extérieur du studio. Comme le fait remarquer Harvey Randall dans les colonnes de PC Gamer, on ne comprend pas bien comment des saboteurs auraient réussi à l’insu du studio à rendre le scénario aussi peu engageant, mais soit.

Autofiction

Nouveau rebondissement dans l’affaire, Leslie Benzies possèderait des preuves du sabotage, et compte tout balancer… dans le prochain DLC de MindsEye, Blacklist ! Les problèmes de conception du jeu racontés au sein même de ce jeu, c’est probablement quelque chose d’inédit pour le média.

De nombreux jeux vidéo ont déjà parlé de jeux vidéo, de The Stanley Parable à NieR: Automata, en passant par Pony Island ou There Is No Game: Wrong Dimension. Mais aucun, à notre connaissance, n’a au cœur de son scénario sa propre conception. Alors oui, l’idée est très excitante, mais attention, on parle là du jeu d’abord présenté comme un « GTA killer » et qui n’a même pas réussi à devenir un AA acceptable. Méfions-nous donc de ce qu’il nous promet !

Si ces dernières péripéties seront probablement un pétard mouillé, il faut au moins reconnaître à Leslie Benzies une certaine ténacité. À une époque où les jeux, même les bons, sont débranchés en quelques jours pour n’avoir pas atteint des objectifs arbitraires dans un temps tout aussi arbitraire, le fait que Build a Rocket Boy s’accroche à son jeu et le suive contre vents et marrées est tout de même quelque chose de rafraichissant, qui donnerait presque envie de le lancer.

MindsEye est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le DLC Blacklist paraîtra cette année, sans encore de date précise.