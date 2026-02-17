tt

Le succès de Mewgenics et McMillen, quinze ans après Isaac

Le succès de Mewgenics s'explique-t-il part le succès de McMillen ?

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Under The Island – Une ambition qui se démarque

Test God of War Sons of Sparta – Une incursion brutale dans le Metroidvania

Test Lovish – Pix’n’ Love