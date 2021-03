The Legend of Bum-bo détrônera-t-il Isaac grâce à son DLC ?

Cela faisait un moment qu’on l’attendait, Edmund McMillen (le père de The Binding Of Isaac) l’avait promis, la nouvelle extension pour The Legend of Bum-bo est enfin disponible. Entre deux adaptations, remasters ou DLC pour son Isaac, le développeur a pu enfin fournir la mise à jour intitulée “The Lost Expansion”. Petit tour d’horizon des nouveautés au menu.

Pour ceux du fond qui n’avaient pas été attentifs, The Legend of Bum-bo est une préquelle au hit indé The Binding of Isaac, tout droit sorti de l’esprit créatif des studios James Interactive et Ridiculon (sous la tutelle de Mr McMillen himself). Disponible sur PC et en version mobile, le titre n’est rien de moins qu’un puzzle-game avec des mécaniques de deck building, le tout saupoudré de rogue-like, dans un monde fait de papier, rappelant Paper Mario. Cerise sur le gâteau, le jeu propose des affrontements basés sur un système de match-four (oui oui, comme le bon vieux Puissance 4®). Puisqu’on vous dit qu’on parle de créativité ici.

Cette nouvelle extension gratuite inclut un personnage jouable inédit (le fameux “The Lost”), et un nouveau type de case à jouer, la “Ghost Tile”. Grande innovation qui va changer la vie des joueurs: la possibilité de sauvegarder vos progrès en cours de partie et de la reprendre là où vous vous étiez arrêté. Ce DLC vous offrira trois nouveaux boss et dix nouveaux items déblocables. Les développeurs ont également inclus des bruitages améliorés, de nouveaux trophées et des défis originaux.

Mais ce n’est pas tout, de nombreuses autres petites améliorations sont au programme :

La possibilité de visualiser vos sorts et items quand vous en choisissez de nouveaux,

La capacité à voir la description de vos items déjà sélectionnés,

La capacité d’annuler l’action quand on remplace un sort ou un item, ou lorsque l’on est dans la boutique,

Le menu d’options est accessible depuis le menu Pause,

Les hits critiques bénéficient de nouveaux visuels et de feedbacks sonores améliorés,

La planche de puzzle a été retravaillée,

L’écran de sélection des personnages inclut désormais l’option “Random”,

Des bugs ont été corrigés concernant les sorts et le comportement des ennemis.

Voilà de quoi prolonger la durée de vie déjà conséquente du titre. Si vous souhaitez découvrir le jeu, il est actuellement disponible à petit prix sur Steam.