Metro 2039 – La menace apocalyptique approche

Si le dernier State of Play de ce 3 septembre n’a sans doute pas été le vecteur de grosses surprises, il a tout de même permis à plusieurs titres très attendus d’obtenir leur date de sortie. Et Metro 2039 fait partie de ceux-là. Suite d’une saga estimée, et nouvelle adaptation de l’univers de Dmitri Gloukhovski, l’opus développé par le studio 4A Games est désormais programmé pour le 4 février 2027.

Une beauté de fin du monde !

À l’occasion de cette révélation, Metro 2039 s’est de nouveau illustré dans une nouvelle vidéo de gameplay longue d’à peu près trois minutes. S’ajoutant en complément à celle diffusée dans le cadre de la Gamescom, elle s’applique alors à nous montrer un monde particulièrement poisseux, rendu davantage oppressant par le rythme même qui la sous-tend.

Entre contemplation d’un monde perdu et peinture d’une horreur rapportée à l’échelle humaine, le trailer se distingue par sa tension et sa beauté. Cette dernière est même l’un des arguments principaux mis en avant par 4A Games. Ici, avec la démonstration sur PS5 Pro, on s’emploie en effet à donner un aperçu de ce que nous permettra la bête via les différentes configurations disponibles au lancement (4K, mode performance, Ray Tracing, etc.).

C’est que l’esthétique et les graphismes de Metro 2039 semblent constituer l’orgueil de son studio. Un aspect que la Gamescom n’a d’ailleurs pas oublié de souligner en décernant au jeu le prix des “meilleurs visuels”. Maintenant, il s’agira d’éprouver tout cela sur la longueur quand le titre nous parviendra en février prochain.

Le titre peut désormais être ajouté dans la liste des souhaits via les boutiques des diverses plateformes (PS5, Xbox Series, Steam et Epic Games Store), en vue des précommandes qui s’ouvriront d’ici la fin de l’année. Quant à l’édition collector promettant notamment une réplique du casque Sparte, il faudra également patienter. Cependant, l’offre étant très certainement limitée, on ne peut que vous conseiller de vous inscrire sur le site officiel pour être informé en temps et en heure.

Metro 2039 proposera un scénario inédit, supervisé par Gloukhovski lui-même. En attendant de le connaître sous toutes ses coutures, pourquoi ne pas replonger dans les opus précédents. D’ailleurs, l’épisode Exodus est en ce moment accessible dans le catalogue PS Plus Extra. De quoi donner aux abonnés (et néophytes) la possibilité de goûter à l’univers de la licence…