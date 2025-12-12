Mega Man: Dual Override – Et le bonhomme bleu signe son retour

Capcom ayant toujours manifesté un intérêt certain pour sa licence Megaman, un retour en grâce était à pressentir. Mais, il aura fallu attendre cette année 2025 et la fameuse cérémonie de Game Awards, pour que la chose se confirme : notre petit héros, tout de bleu vêtu, est effectivement de retour. Et ce, près de huit années après Mega Man 11, lequel sera dans les prochains jours en promotion sur les différentes plateformes de téléchargement, histoire de célébrer cette nouvelle entrée à venir.

Quarante années, ça se fête non…

Mega Man: Dual Override constitue une sorte de rappel, une résurgence du passé et une espèce de nostalgie rassurante. Non, Capcom n’a pas oublié l’une de ses mascottes phares, même s’il est vrai qu’elle n’est pas non plus au centre des priorités. Cependant, il n’est guère aisé aujourd’hui de ne pas voir la licence comme mineure au vu de son appartenance à un genre de jeu que l’on pourrait qualifier de passéiste. Alors, revoir la franchise sous le devant de la scène, au travers d’un tout nouvel opus qui plus est, est forcément un petit événement. Capcom a avant tout une chose en tête : fêter les quarante années de la série, qui a vu le jour sur NES un beau jour de décembre 1987.

De ce douzième épisode canonique, justement prévu pour 2027 (sur PlayStation, Xbox, Switch et Steam), on n’en sait pas plus que ce que l’on voit dans la vidéo de présentation, si ce n’est une information pour le moins intéressante : le public aura la possibilité d’apporter sa petite contribution à la production du titre en proposant un design pour un nouveau Robot Master du Dr Wily, autrement dit l’un des boss du jeu. Pour cela, un concours a d’ores et déjà été mis en place sur la page créée à cet effet.

Quant à nous, on continuera d’observer l’issue de la compétition organisée par Capcom, bien entendu, mais aussi les autres projets que réserve la société à ses licences qui autrefois étaient un peu plus que de simples noms. D’ailleurs ne parlerait-on pas ces derniers temps d’une résurrection pour un certain Frank West avec l’arrivée d’un nouveau Dead Rising ? Et, quand l’on connaît l’appétit des éditeurs à propos d’anniversaire d’une de leurs franchises, il y a tout lieu de croire en une annonce de ce genre en 2026, année des 20 ans d’existence de la saga.