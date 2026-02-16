Legacy of Kain renaît avec Defiance Remastered et Ascendance

Il y a des annonces qui font l’effet d’un simple communiqué, et d’autres qui réveillent instantanément toute une mémoire collective. Celle du retour de Legacy of Kain, révélée le 12 février dernier lors du State of Play, appartient clairement à la seconde catégorie. . Après plus de vingt ans d’absence, la saga gothique culte s’apprête à faire son grand retour dès le mois de mars, avec non pas un, mais deux projets complémentaires, Legacy of Kain: Defiance Remastered et un tout nouveau jeu, Legacy of Kain: Ascendance. Une résurrection inattendue, mais visiblement pensée avec respect et ambition.

Le premier rendez-vous est fixé au 3 mars avec Defiance Remastered, attendu sur l’ensemble des plateformes actuelles, de la PS5 à la Xbox Series, sans oublier la PS4, la Xbox One et la Switch 2. Initialement sorti en 2003, Defiance occupe une place à part dans la chronologie de la série. Véritable point de convergence, il réunissait enfin Kain et Raziel au cœur d’un récit à deux voix, tout en posant les bases d’une conclusion à une mythologie aussi dense que déroutante.

Cette version remasterisée ne se contente pas d’un simple lissage visuel. Le travail annoncé vise clairement à rendre le jeu plus confortable pour un public moderne, avec une résolution revue, des textures retravaillées, une caméra plus lisible et des contrôles adaptés aux standards actuels. L’objectif est clair : permettre aux vétérans de redécouvrir le jeu sans la barrière technique du début des années 2000, tout en ouvrant la porte aux nouveaux joueurs qui n’avaient jusqu’ici connu Legacy of Kain qu’à travers sa réputation.

Ascendance, la surprise qui change les règles

Quelques semaines plus tard, le 31 mars, Legacy of Kain poursuivra sa résurrection avec Ascendance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix créatif surprend. Loin des grandes aventures 3D narratives auxquelles la série nous avait habitués, Ascendance adopte une structure de jeu d’action en 2D, assumant pleinement un héritage rétro tout en l’ancrant dans l’univers sombre de Nosgoth.

Ce changement de perspective n’est pas anodin. Il traduit une volonté de ne pas enfermer la licence dans la nostalgie pure. Ascendance propose une approche plus directe, plus viscérale, centrée sur le combat et la mobilité, tout en conservant une forte dimension narrative. Plusieurs personnages jouables sont annoncés, dont Kain et Raziel, mais aussi une nouvelle figure issue de l’univers étendu de la licence, signe que la mythologie continue de s’enrichir plutôt que de se répéter.

Visuellement, le jeu mêle pixel art détaillé et atmosphère gothique, cherchant moins le réalisme que l’impact esthétique. Une décision qui pourrait bien séduire une nouvelle génération de joueurs, tout en parlant à ceux qui ont grandi avec les consoles 16-bit et 32-bit.

Un retour qui dépasse la simple nostalgie

Ce double retour frappe juste en jouant sur deux tableaux. D’un côté, Defiance Remastered agit comme une passerelle vers le passé, une manière de préserver et de transmettre une œuvre marquante de l’histoire du jeu vidéo. De l’autre, Ascendance regarde clairement vers l’avenir, en expérimentant une nouvelle formule sans renier l’ADN de la série.

Dans un paysage vidéoludique où les remasters s’enchaînent parfois sans réelle vision, Legacy of Kain semble revenir avec une intention plus large : rappeler pourquoi cette saga comptait autant, tout en prouvant qu’elle peut encore surprendre. Après plus de deux décennies de silence, Nosgoth ne revient pas pour faire acte de présence. Elle revient pour rappeler que certaines licences, même laissées dans l’ombre pendant des années, n’ont jamais vraiment cessé de vivre dans l’imaginaire des joueurs. Et à en juger par l’accueil déjà enthousiaste autour de Defiance Remastered et Ascendance, il se pourrait bien que cette résurrection ne soit que le début.*