Legacy of Kain Remastered – Une myriade de nouveautés

Le studio Aspyr est décidément très occupé. Après les remastered consécutifs des trois premiers Tomb Raider et de plusieurs jeux estampillés Star Wars, c’est au tour d’une immense saga ayant vue le jour sur Playstation 1 de passer sur le billard : Legacy of Kain. Il s’agit plus exactement des épisodes 2 et 3 de la série, intitulés Soul Reaver 1 et 2.

La première amélioration notable dévoilée par le studio concerne les boss. En effet, ces derniers vont profiter d’une légère modification de design et d’un relissage total des textures et graphismes. Le boss Melchiah profite notamment d’une refonte globale au niveau de sa carnation incluant des effets présents sur son corps tels que les reflets, le caractère poisseux de la peau ou encore une amélioration des effets gores. Vous l’aurez compris, toute la boss-squad du jeu profitera d’une amélioration tout en restant cohérent à la vision et à la diégése du jeu.

Autre amélioration attendue au tournant, et pas des moindres : la carte. Nombreux sont les joueurs de l’époque à avoir tourné en rond dans le royaume de Nosgoth à la recherche de la prochaine tâche à accomplir. Les équipes d’Aspyr se sont en effet mises au travail pour proposer aux joueurs une carte accompagnée d’une boussole.

La carte n’aura pas d’autre but que de vous montrer le nom des régions explorées, l’emplacement des boss vaincus ou encore le nombre d’objets de pouvoir et de soin qu’il vous restera à récupérer dans la zone. La boussole, quant à elle, vous aidera à mieux vous diriger dans votre aventure. L’outil favoris des navigateurs et autres randonneurs vous indiquera très légèrement le chemin à suivre jusqu’à la prochaine salle de combat ou de plate-forme; rien d’intrusif, le studio proposant même la possibilité de la désactiver.

La carte est également désignée comme étant un objet numérique artistique à part entière. Elle a profité des efforts d’Aspyr, de Crystal Dynamics mais également de la communauté pour ainsi développer au mieux le lore et correspondre aux attentes. Des efforts tout à fait louables qui montrent bien que Aspyr compte faire honneur aux fans des jeux originaux tout en voulant attirer un nouveau public avide de découverte d’anciennes gloires du jeu vidéo.

Attendus pour le 10 décembre 2024, les éditions remastered de Legacy of Kain: Soul Reaver 1 et 2 seront disponibles sur PC, Xbox, Playstation et Switch. »