League of Legends – La révolution KOI en marche au LEC

Personne ne les y attendait : l’équipe espagnole KOI remporte le LEC après une finale contre G2 Esport très dominée, avec un résultat 3-1. L’équipe des espagnols a su concrétiser un très haut niveau de jeu en battant les précédents champions en titre de la ligue européenne à deux reprises lors de la compétition.

Si tous les joueurs de KOI ont énormément travaillé et progressé cette saison, c’est Elyoya, le jungler de l’équipe, qui est le MVP de cette finale. C’est une victoire bien méritée pour l’équipe, qui a largement été sous-estimée cette saison.

Cette victoire de KOI rebat les cartes du LEC ?

Depuis plusieurs années, G2 a dominé la ligue européenne, avec une dizaine de titre à son actif. A chaque fois, lorsque le géant européen laissait échapper la victoire, c’était vu comme un simple glissement, duquel il reviendrait grandi pour réclamer son dû lors de la saison suivante.

Pas cette fois. S’il est évident que les joueurs ont progressé, G2 n’a toujours pas trouvé la clé pour retrouver sa domination qui lui était si caractéristique. Si, cette fois-ci, l’équipe reste assurée d’une qualification pour le prochain événement international, cette défaite laisse forcément un goût amer.

Plus encore, voir KOI soulever le trophée est, peut-être, l’une des meilleures choses qui pouvait arriver à cette ligue. Alors que cela fait des années que l’on critiquait l’Europe comme une ligue à deux équipes, Fnatic et G2, il devient désormais de plus en plus compliquer de prédire quelle équipe sortira gagnante de la compétition.

C’est une victoire qui sera aussi un grand vecteur de motivation dans les segments à venir : KOI n’est pas arrivé favori, il était facile de voir les failles de l’équipe et des joueurs en début d’année. Pourtant, KOI a démontré aujourd’hui avoir les meilleurs joueurs de la ligue. Ce qui a fait la différence ? Le travail.

C’est ce qui est le plus ressorti des interviews suite à cette belle réussite, les joueurs ont travaillé d’arrache-pied pour gommer les faiblesses, tant collectives qu’individuelles. Dans une ligue où certains joueurs vétérans profitent de situations très confortables tout en ménageant leurs efforts, un tel rappel est bienvenu, on ne peut qu’espérer qu’il soit un signal pour en réveiller certains.

Enfin, avant de penser au prochain segment européen, qui aura lieu dans deux mois, on peut déjà se pencher sur les deux compétitions internationales qui se profilent à l’horizon : le MSI et l’EWC. Dans les deux cas, nos représentants européens seront KOI et G2.

Comme chaque année, nos équipes n’arriveront pas favorites. Sans même avoir à s’attarder sur la Chine, les Etats-Unis, ou le Pacifique, le grand favori sera encore une fois la Corée du Sud. Ses représentants ne sont pas encore déterminés, GenG, HLE, KT et T1 sont encore en lice pour les deux places attribuées pour la région.

On peut supposer que GenG, qui fait une saison historique en dominant totalement sa ligue, sera qualifié. Pour la deuxième place, on peut supposer qu’HLE gagnera, mais T1 ou KT peuvent toujours s’imposer par surprise. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que GenG, champion en titre de la compétition, sera la grande favorite pour le MSI.

Et dans cette configuration, peut-être que les Européens ont une carte à jouer. Les Espagnols l’ont encore prouvé : leur plus grande force, c’est la polyvalence de leurs plans de jeux. Là où la Corée du Sud est réputée pour un jeu méthodique et chirurgical, KOI est réputée pour ses choix inattendus. C’est en jouant leur jeu, quitte à jouer des personnages qui ne sont pas les plus forts dans la méta, que KOI s’est montré plus forte.

C’est une stratégie qui a déjà payé contre GenG, lors des championnats du monde 2024, où le géant coréen avait été mené en cinquième partie par les américains de FlyQuest, justement à travers des choix de jeu atypiques. S’il est évidemment (très) difficile d’imaginer une victoire européenne, il est possible d’imaginer KOI offrir un très beau spectacle et pousser la grande favorite plus loin dans ses retranchements.

Que ce soit pour le MSI ou pour la ligue européenne, la victoire de KOI sur ce segment de printemps permet d’entrevoir une belle évolution de l’Europe : à voir si les Espagnols sauront appuyer sur ce titre bien mérité pour les mois à venir, et continuer sur la lancée de la Karmine Corp cet hiver, qui avait su ramener l’Europe en finale internationale.