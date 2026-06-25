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La Steam Machine privée de Fortnite, GTA Online, et de nombreux jeux multi

Steam Machine, la console signée Valve plus chère et moins bien qu'une PS5, même pas foutue de lancer Fortnite.

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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