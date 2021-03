Knockout City – Vous la sentez, cette madeleine de Proust qui arrive?

Knockout City arrive sur nos plateformes le 21 mai prochain pour nous plonger dans un jeu de ballon prisonnier moderne. Que celui d’entre vous qui n’a jamais joué au ballon prisonnier lève la main ! Clairement, ce jeu, c’est quand même de bons souvenirs, avouez-le ! Enfin quand les balles étaient en mousse…

Mais là n’est pas la question. Que sait-on déjà de ce nouveau jeu de Velan studios ?

C’est un multijoueur

Il y a un système de compétences

Nous pouvons personnaliser notre personnage ou son crew

Mais ça ne s’arrête pas là ! Car c’est quand même l’apanage principal de ce type de jeu. Donc pour que les joueurs accrochent, il faut viser plus haut et plus juste (comme avec la balle). Velan Studios à récemment dévoilé un nouveau teaser – gameplay, et si l’on se rend sur leur site officiel, on en apprend déjà un peu plus.

Knockout City, c’est une ville futuriste plutôt jolie dans laquelle vous allez pouvoir affronter vos ennemis dans différentes maps. Vous aurez accès à différents lieux de la ville, et attention ! Il faudra adapter votre style de jeu en fonction de la carte ! Au “Rond point du KO” il ne faudra pas uniquement esquiver les ballons mais aussi les hovercars. Sur les “Toits du monde” il vous faudra tenir l’équilibre et affronter des rafales de vent en plus de vos ennemis. Vous découvrirez bien sûr d’autres maps et vous finirez par connaître la ville comme votre poche.

Aussi, les développeurs semblent mettre un point d’honneur sur le côté “personnalisation”. Là où d’autres jeux s’arrêtent à la simple personnalisation de votre joueur , Knockout City semble vous proposer de plus grandes opportunités. C’est tout votre style que vous pourrez affirmer. Votre personnage deviendra votre marque de fabrique puisque vous pourrez choisir sa couleur de peau, de cheveux et de ses yeux, sa voix, choisir de lui mettre ou non des accessoires ou du maquillage, etc. Le dressing sera a priori assez vaste. Qu’importent vos goûts vestimentaires, vous trouverez à coup sûr votre look.

Mais ce n’est pas tout ! Votre planneur (oui oui, votre planneur) portera les couleurs que vous aurez choisies parmi les propositions, sans oublier la personnalisation de votre hologramme, et bien d’autres encore. Votre “crew” aussi sera personnalisable : son nom, le look de la voiture, sa bannière, son logo. À vous de jouer !

Et les ballons alors, on en parle ? Car c’est quand même l’élément essentiel du jeu non ? C’est tout un panel de ballons dont vous devrez vous servir contre vos ennemis. Chacun avec des spécificités qui lui sont propres et qu’il faudra apprendre à maîtriser en s’entrainant. Du ballon standard au ballon sniper, en passant par le ballon cage, bombe ou lune, il y a du choix ! N’oubliez pas, vous pouvez vous aussi devenir le ballon… Mettez-en plein la tête de vos adversaires dans des “playlists” différentes, qui ne sont ni plus ni moins que les modes de jeux disponibles dans Knockout City. Pour le moment nous connaissons les playlists suivantes :

KO par équipe, en 3v3

Face à face

Course aux diamants, en 3v3

Chaos du KO

Bagarre chaotique

Comme avec les maps, il vous faudra faire preuve de stratégie en fonction de la playlist que vous aurez intégrée. Entrainez-vous et révélez votre skill, avant ça !

En termes d’informations, on est pas mal. Et si vous avez envie de vous faire une idée plus précise de ce qui vous attend, vous pouvez soit vous inscrire à la bêta, soit attendre l’essai gratuit qui sera disponible lors de la sortie du jeu.

À première vue, Knockout City semble être un jeu drôle et intense ; un multijoueur dans un univers à la “Foot de rue”, aux allures cartoonesques, qui vous permettra de vous défouler, et ce, quel que soit votre âge. Accessible à toutes et tous oui, mais l’entraînement sera la clef de votre réussite. On n’a rien sans rien.

Knockout City a l’air prometteur, les développeurs semblent s’être creusés pour nous proposer un multijoueur qui sort un peu de l’ordinaire. C’est un peu l’appréhension avec ce type de jeu qui tombe très vite dans le banal et la copie. Mais les diverses informations parues jusqu’à ce jour se montrent plutôt convaincantes. Verdict le 21 mai !