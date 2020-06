Destruction AllStars – Moitié Destruction Derby, moitié Fortnite

Parmi les nombreuses annonces faites pour le lancement de jeux sur PlayStation 5, on retrouve les classiques exclusivités comme le Spider-Man 1.5 à la sauce Miles Morales ou le Ratchet & Clank Rift Apart. Mais parmi ces exclus, il y a un petit nouveau, Destruction AllStars. Peu de détails ont été dévoilés dans la bande-annonce, mais cela transpire fortement le jeu fan-service !

Pour les vieux de la vieille, on retrouve d’emblée une idée de gameplay proche des Destruction Derby de l’époque PS1, couplée à l’esthétique moderne de jeux tels que Fortnite et Rocket League. On présume pour le moment qu’il s’agirait d’un “Last Man Standing” mêlant fracasse de grosse cylindrée, et attaque hors véhicule (sans doute lorsque ces derniers sont détruits ?).

Le côté jeu service apparait quant à lui comme une évidence, et le fait que le jeu se déroule dans un stade virtuel nous laisse penser qu’il a été avant tout conçu pour le spectacle, et pourrait peut-être devenir l’un des hits à venir sur Twitch. De plus le jeu semble proposer un large éventail de personnages, qui devrait être amené à se développer avec le temps, gardant le public en haleine. Toutefois, le fait qu’il s’agisse d’une exclusivité montre bien que Sony ne souhaite pas partager sa part du gâteau et prend à sa manière le contre-pied de la mode du cross-platform.

En effet, si on essaye de lire entre les lignes, il semblerait que le constructeur ait misé sur un jeu capteur d’audience afin de peut-être promouvoir sa console auprès d’un public jeune biberonné au Fortnite & Cie. Une stratégie qui serait potentiellement payante, compte tenu des récentes vagues de fans de BR en attente de vraies nouveautés.

Quoi qu’il en soit, Destruction AllStars semble promettre de l’action intense, sur un concept qui a fait ses preuves. Il ne reste plus qu’à attendre sa sortie pour se faire un avis manettes en main !