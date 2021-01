Destruction AllStars – Les champions de l’arène se dévoilent en vidéo

Annoncé comme jeu de lancement de la PlayStation 5, Destruction AllStars fut malheureusement repoussé de plusieurs mois, réduisant le nombre de jeux disponibles à la sortie de la console. Le studio derrière le développement du titre, Lucid Games, et Sony ont cependant dévoilé un trailer inédit dédié aux héros disponibles dès la sortie du jeu fixée pour le mois prochain.

À mi-chemin entre Rocket League et Fortnite, Destruction Allstars mêle des combats entre joueurs à bord de véhicules mais aussi des combats de mêlée, afin d’éliminer ses adversaires et être le dernier survivant dans le stade, à l’image des battle royale les plus connus. Pour commencer, le studio a déjà annoncé la présence de seize héros différents lors du lancement, possédant tous des capacités et véhicules différents, afin de développer des stratégies pour espérer survivre dans l’arène.

De plus, il est possible de se rendre sur PlayStation Blog pour découvrir la liste complète des héros ainsi que certaines de leurs capacités. Pour le moment rien de bien innovant, la possibilité de devenir invisible, devenir invulnérable aux attaques ou encore larguer des colis afin d’améliorer ses coéquipiers. On imagine que le studio nous réserve encore quelques surprises qu’il faudra découvrir lors de la sortie du titre.

Toujours avec la vidéo, nous pouvons également avoir un aperçu de sept de ces héros, nous rappelant fortement Fortnite avec ses célébrations et poses déjantées. De plus, celle-ci nous laisse entrevoir des phases de combats nerveuses qui devrait mettre à l’épreuve nos talents de pilotes mais aussi d’esquive quand nous n’aurons pas la chance d’avoir un volant entre les mains. Nous avions déjà évoqué le côté jeu service de Destruction AllStars, et ce nouveau trailer nous conforte dans cette idée.

Avec ses parties pouvant aller jusqu’à 16 joueurs, on imagine que le titre proposera des modes de jeu en équipes pour y jouer entre amis et que le roster de héros soit agrandi au fil du temps, si le jeu rencontre le succès évidemment. Ainsi, Destruction AllStars sera disponible en février 2021 sur PS5 et nous proposera une immersion plus poussée grâce au retour haptique des manettes DualSense.