Rocket League annonce une saison 2 électrisante sous le signe de l’EDM

Rocket League aura été l’un des jeux multijoueur emblématiques de la génération qui vient de s’écouler, mais pour autant, fort d’une communauté toujours aussi présente, Psyonix n’est pas prêt de lâcher son bébé, et après un virage free to play en septembre dernier, il est temps d’annoncer la saison 2 de cette nouvelle ère.

Depuis ce passage au modèle économique free to play, même si le jeu était toujours aussi prenant, nous avions un petit arrière goût de manque dans la bouche, la faute à une première saison pas si marquante que ça. Alors, est-ce tout simplement parce que nous n’avons pas été charmé par le contenu du Rocket Pass ? Possible, mais même en prenant cela en compte, nous avions plus l’impression que le studio mettait surtout leur nouveau modèle en place, avant d’appuyer un peu plus sur la pédale lors de la saison 2.

Qu’attendre de la saison 2 de Rocket League ?

Tout d’abord, sachez que cette nouvelle saison se montrera d’humeur musicale avec une ambiance très inspirée de l’EDM (Electro Dance Music) et de sa scénographie caractéristique, dont vous avez tous déjà au moins du voir la démesure dans des festivals tel que Tomorrowland. Vous aurez donc le plaisir de retrouver une nouvelle arène s’inspirant de ce genre de scènes EDM, teintée de néons et d’éléments en rapport avec le son.

Pour rester sur la musique justement, de nouveaux morceaux seront disponibles, histoire d’agrémenté encore un peu une playlist déjà excellente, et c’est au producteur Kaskade que Psyonix s’est associé pour cela. Un artiste finalement très en phase avec ce que propose Rocket League en général, et qui sera donc parfait pour accompagner le thème choisi pour cette saison 2. Vous en aurez par ailleurs un aperçu dans le trailer, mais si vous souhaitez pouvoir écouter tranquillement le premier morceau, ce dernier est déjà disponible sur divers plateformes comme Spotify ou Deezer.

Bien entendu une nouvelle saison ne serait rien sans un nouveau Rocket Pass vous proposant toujours plus de récompenses, et pour le coup, avec le thème de cette saison 2, nous pourrions bien remettre 10 euros dans la machine pour l’acquérir et profiter notamment du nouveau bolide R3MX et ses déclinaisons. Bien entendu pas besoin de craquer sa bourse pour récupérer toute une floppée de nouveaux objets de personnalisation, et l’on vous conseille de regarder d’un peu plus près, une fois en jeu, ce que proposeront les différents paliers de ce Rocket Pass.

Un nouvel élément de personnalisation appelé Hymne vous permettra à présent, de programmer une chanson afin que cette dernière se lance dès lors que vous marquez un but. Rien d’extraordinaire mais ça a au moins le mérite d’être raccord avec le thème. Et enfin, vous pourrez de nouveau profiter de temps en temps du Rocket Labs en parties occasionnelles, un espace de jeu qui ne nous fait personnellement ni chaud ni froid, mais que vous êtes tout de même nombreux à apprécier.

Le Rocket Pass de la saison 2 sera donc disponible à partir du 9 décembre prochain sur Switch, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series ainsi que sur PC via l’Epic Game Store. On vous laisse d’ailleurs avec le nouveau trailer, qui vous permettra déjà de voir l’ambiance général de cette nouvelle saison.