Rocket League – De nombreux ajouts pour son passage en free-to-play

L’improbable mélange du jeu de football et de voitures au doux nom de Rocket League, a provoqué bien des émules dans la sphère vidéoludique. Rythmant non seulement la scène esport, friande des retournements de situations et cabrioles improbables devenue mythique, ainsi que les soirées canapé grâce à un gameplay bien plus accessible et fun que les jeux dont il s’inspire.

Ne laissant jamais leur titre prendre la poussière, Psyonix n’a cessé de porter Rocket League sur chaque plate-forme. Jusqu’à dernièrement la Switch, qui apportait avec sa nouvelle itération moult cosmétiques aux couleurs de la firme nippones (tel que des casquettes Mario et Luigi, ou des couleurs rappelant certains personnages).

Mais maintenant que le titre est ancré sur tous les styles de manettes, il reste une dernière pierre à ajouter à l’édifice de l’accessibilité afin que le jeu devienne un rendez-vous aussi simple qu’amusant.

En effet, Rocket League nous a annoncé depuis le début de l’été son passage au format free-to-play désormais imminent, ne se contentant pas d’un simple changement de modèle économique, pour apporter divers changements et améliorations à la formule déjà bien rodée du titre multijoueur.

Pour commencer, le studio rassure les joueurs de compétition, via un travail sur l’équilibrage des rangs prévu, afin d’accueillir la foule de nouveaux joueurs sans frustrer les chevronnés du genre.

Oubliez également la nécessité du Playstation Plus et autre Nintendo Switch Online, désormais inutile afin de pouvoir profiter pleinement des modes online du titre. Autre point au programme : une multitude de rééquilibrage et remaniements de certains éléments, tels que de nouvelles interactions en match, des niveaux de difficultés supplémentaires pour les bots ou encore des remix de chansons déjà présentes, ainsi que l’ajout de la liste d’ami cross-plateforme sur Steam.

Rocket League met donc les petits plats dans les grands, pour non seulement préparer la venue d’une nouvelle communauté, mais également offrir un second souffle à un jeu qui était déjà bien loin de son dernier.