Rocket League passe free-to-play dans le courant de l’été

Ces derniers temps, pour notre plus grande tristesse, nous n’avons pas eu énormément de bonnes nouvelles à vous partager. Entre les derniers “faits d’arme” des dirigeants d’Ubisoft, après les scandales grotesques qu’a suscité The Last of Us Part II, vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes heureux de vous annoncer ce qui va suivre : Rocket League va bientôt passer au format free-to-play. Le pourquoi du comment ? Les plateformes concernées et les compensations pour ceux qui sont déjà en possession du titre. On vous dit tout !

En effet, la nouvelle provient directement de son studio, Psyonix, qui, au moment de quitter le catalogue de Steam pour celui de son concurrent (l’Epic Games Store), deviendra gratuit sur tous les supports. Vous lisez bien, au moment où le jeu quittera les serveurs de Valve pour ceux d’Epic Games, il deviendra jouable gratuitement sur PC, mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Un geste qu’un bon nombre de joueurs devrait accueillir les bras grands ouverts.

“Cool, mais moi, j’ai déjà le jeu et donc, qu’est-ce que j’y gagne ?” Bonne question, et la réponse à cette question l’est tout autant. Effectivement, rien ne forçait Epic à vous faire des cadeaux après tout, et donc c’est plutôt sympa de découvrir que tous les DLC sortis à ce jour, un nouveau statut pour vous, et certains de vos objets et de nouveaux éléments cosmétiques vous seront offerts gratuitement. Difficile de se plaindre (enfin, si, désolé si vous aviez acheté tous les DLC sortis…).

Vu que le jeu est cross-play (et bientôt cross-save grâce à votre compte Epic), vous n’aurez aucune raison de ne pas vous plonger dans ses joutes footballistiques en voiture télécommandées d’autant que pour le reste, énormément d’éléments vont être revus (en particulier dans les modes “Tournois” et “Challenges”) avec cette mise à jour. Néanmoins, à l’heure actuelle, les changements en question n’ont pas encore été évoqués. Nous devrions en savoir plus sous peu.

Donc, pour résumer, Rocket League deviendra très prochainement gratuit et offrira à ses fans les plus fervents des cadeaux à la hauteur de leur fidélité. Vous n’aurez plus d’excuses pour éviter l’affrontement, que vous jouiez sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch ou Xbox One.