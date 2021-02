Knockout City – La balle au prisonnier arrive sur toutes les plateformes

Dernier jeu multijoueur des studios Velan Studios et Electronic Arts, Knockout City marque de nombreux points depuis son annonce. Alors que ce jeu de “baston au prisonnier” a déjà proposé une bêta plus tôt, les développeurs ont décidé peu après le State of Play de faire une annonce qui va toucher le cœur des joueurs de plein fouet. En effet, soucieux d’être essayé par le plus grand nombre, EA a décidé qu’une bêta ouverte serait proposée sur toutes les plateformes dès le mois d’avril.

Pas uniquement prévu sur la console de Nintendo, comme annoncé lors du State of Play, le jeu sera donc disponible en bêta sur la nouvelle génération de consoles de Sony et Microsoft mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si la multiplateforme est déjà une bonne chose, l’annonce du cross-play sur toutes les consoles nous a littéralement fait l’effet d’un coup au but. Il faudra toutefois s’inscrire sur cette page, sachant que les chanceux seront sélectionnés avant le lancement de cette deuxième bêta.

De plus, du nouveau contenu sera proposé permettant aux joueurs de s’essayer au jeu avant sa sortie officielle fixée au 21 mai 2021. Ainsi, en plus de tout le contenu déjà présent dans la bêta fermée, une nouvelle carte nommée “Bagarre de rue” sera ajoutée. Un nouveau ballon pourra aussi être utilisé et vu son nom, ” Ballon Sniper”, on vous laisse imaginer les dégâts qu’il va faire. Les développeurs de Knockout City ont aussi précisé que de nouveaux styles pour les personnages seraient ajoutés mais aucune information n’a été donnée, comme les duels qui seront présents dans la bêta.