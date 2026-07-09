Japan Expo 2026 — Le guide du joueur avisé

Japan Expo célèbre ses 25 ans du 9 au 12 juillet et, pour marquer le coup, la convention met les bouchées doubles. Beaucoup d’artistes célèbres tels que Yoshiki ayant déjà foulé le sol du Parc Exposition de Villepinte font leur retour, le jeu vidéo est intégré à cet effort : comme tous les ans, il est tout à fait possible de se faire une convention 100% jeu vidéo, pour peu qu’on s’organise efficacement !

Les invités de cette édition

Il est clair que cette année, c’est Persona qui est à l’honneur. Les organisateurs ont invité Shigenori Soejima, directeur artistique de Persona depuis le troisième épisode de la licence et Kazuhisa Wada, producteur général d’Atlus, chargé de la licence.

En plus des dédicaces, sur tirage au sort, qui auront lieu jeudi et vendredi, il sera possible de retrouver ces deux invités au cours d’une session Live Drawing sur la scène Yuzu le jeudi, de 14h30 à 15h15. Le binôme animera aussi une présentation plus approfondie de Persona 4 Revival sur la scène Také le vendredi, de 14h45 à 15h45.

Cependant, ils ne seront pas les seuls à présenter leur prochain jeu. Bien que Square Enix se soit fait de plus en plus rare ces dernières années sur le salon, Keisuke Nakashima, le producteur de Final Fantasy Résonance sera présent le vendredi et le samedi. Le premier jeu HD-2D de la licence Final Fantasy disposera d’une présentation plus en détail sur la scène Také le vendredi de 11h45 à 12h45 et le samedi de 18h15 à 19h15. Il sera aussi possible de s’inscrire pour des séances de dédicaces.

Enfin, présent uniquement pour des dédicaces, Hideo Miraba, le directeur artistique de Granblue Fantasy, fera le déplacement sur le salon le samedi.

Les événements de cette édition 2026

En plus des trente ans de Persona, cette Japan Expo sera aussi l’occasion de célébrer les vingt cinq ans d’Ankama. Pour l’occasion, le studio français s’est octroyé un immense espace pour organiser un rallye Dofus. Les participants recevront un carnet à remplir, et pourront remporter des récompenses numériques ainsi qu’un shikishi exclusif à l’événement.

Divers événements seront organisés au cours des quatre jours sur le stand : des défis, des conférences, des séances de dédicaces ainsi qu’un concert sont au programme. Attention cependant : les places sont limitées !

Le gros du contenu sera présenté à travers des conférences. Le doublage sera mis à l’honneur le samedi, avec, notamment, une conférence animée par les comédiens de doublage d’Orbitals sur la scène Také de 13h15 à 14h30. Le même jour, deux comédiennes de doublage de la licence Project Sekai rencontreront le public sur la scène Ichigo de 14h00 à 15h00.

Enfin, les amateurs d’esport auront aussi de quoi faire sur la scène Také : Silver Geek organisera la finale du Trophée des Seniors le jeudi de 15h15 à 16h45. C’est surtout le dimanche qu’auront lieu les temps forts sur ce point. De 14h45 à 16h45, il sera possible d’assister à un showcase de Guilty Gear Strive avec l’équipe du jeu, avec un accent mis sur le pro play. Pour finir l’événement en beauté, la finale de la grande finale du tournoi de Versus Fighting du 25e anniversaire de Japan Expo aura lieu de 14h45 à 16h45.

Découvrir et jouer à Japan Expo

Japan Expo, ce n’est pas que l’occasion d’écouter et de voir. C’est aussi l’occasion de jouer. A des jeux anciens comme récents, seul, ou à plusieurs. Comme chaque année, les éditeurs viendront en gros sabots présenter leurs nouveautés. L’immanquable stand Nintendo sera encore une fois le phare vidéoludique de l’événement, avec divers stands permettant de s’essayer aux nouvelles sorties du constructeur, de Pokopia à Star Fox. Vous pourrez retrouver le stand dans le hall 6.

Plus discret, toujours dans le hall 6, Nis America viendra avec deux nouveautés en avant première : Disgaea Mayhem, dont la sortie est prévue pour le 23 juillet, et Village in the Shade, une nouvelle licence du studio dont la sortie est prévue pour l’automne. Comme tous les ans, d’autres studios profiteront de l’événement pour ouvrir boutique, ce sera notamment le cas de (Genshin Impact, Honkai Star Rail) et Hypergryph (Arknight).

En dehors des stands éditeurs, ce sont surtout l’esport et le jeu rétro qui seront à l’honneur. On retrouve notamment deux espaces dédiés au rétro. 2Lives, au stand P423 dans le Hall 4 proposera une expérience surtout tournée autour de l’arcade, Rétro du Cœur proposera des activités plus générales liées au rétro sur le stand P417.

Pour ce qui est du compétitif, Ici Japon Corp s’associera à Odyssée dans le Hall 5 pour proposer un espace immersif dédié à l’esport. Pour une expérience un peu moins corporate, il sera possible de jouer à League of Legends, Mario Kart World, 2XKO ou Tekken au stand K268 dans le hall 4 avec Club Esport Project Conquerors.

Comme tous les ans, Japan Expo ne cherche pas vraiment un effet d’annonce. Les organisateurs de l’événement mettent en valeur le médium du jeu vidéo à travers ses invités et des expériences concrètes. C’est surtout l’occasion de sortir de nos cabanes et parler. Que ce soit à d’autres joueurs, ou à des acteurs qui créent du jeu vidéo.