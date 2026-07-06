Test Star Fox – Le même moteur sous une carrosserie lissée

Star Fox, un nom familier, qui reste souvent marginal. Un personnage dans Smash Bros. par ci, un caméo dans le film Mario par là : Fox McCloud est à la fois partout et nulle part, figure mémorable de Nintendo et licence muette. Un héros parmi les têtes les plus reconnaissables de big N, dont les jeux restent cantonnés à une même recette, surfant sur les succès des années 1990.

Arrive Star Fox pour Nintendo Switch 2. Annoncé le 15 juin, développé par Velan Studios, le jeu est un remake de Star Fox 64, le titre phare de la licence, enrobé dans une esthétique revue pour être aux standards de la dernière console de Nintendo. Une nouvelle fois, le joueur sera amené à faire la guerre aux confins de Lylat, pour protéger la galaxie du terrible Andross…

En surface, c’est, encore une fois, une redite : ce n’est pas la première fois que Nintendo réchauffe Star Fox 64, qui a déjà eu droit à une refonte sur 3DS. Sur le fond, Velan Studios souhaite proposer une aventure qui respecte les codes de la licence, mais qui la remet aux goûts du jour. Face à ces promesses, on peut se demander si Nintendo a bel et bien réussi à proposer la version ultime des guerres de Lylat…

(test de Star Fox réalisé sur Switch 2 via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

La guerre des étoiles, en HD cette fois

D’emblée en lançant le jeu, on est jeté au cœur du conflit dans une cinématique mettant en valeur la qualité la plus neuve du titre : son esthétique et sa cinématographie, qui réussissent à nous engager en quelques secondes dans le conflit qui sera au cœur du jeu, entre les forces d’Andross et celles de l’alliance de Corneria. Les personnages prennent vie avec des personnalités qui sont, certes, peu originales, mais présentées avec panache.

C’est après une première tragédie, que l’on rencontre l’équipage du Great Fox, dont les dynamiques sont rapidement identifiables, permettant de facilement rentrer dans le feu de l’action une fois manette en main, à travers un tutoriel rapide et efficace. Cette nouvelle mouture de Star Fox se démarque très vite comme une excellente entrée en matière dans la licence, en accompagnant le joueur dans ses premiers pas dans le jeu, sans l’étouffer de conseils.

On découvre alors une recette de rail shooter toujours aussi efficace : avancer et tirer sur les ennemis, le plus possible, pour faire le plus haut score et protéger ses équipiers. Loopings, bombes et améliorations de l’Arwing, notre vaisseau, viennent pimenter l’expérience. Avec des environnements variés et une très bonne maniabilité, Velan Studios propose une expérience satisfaisante, qui donne toujours envie de relancer une partie.

La quintessence du jeu de tir spatial avec ses qualités et ses défauts

Si la porte d’entrée de ce Star Fox est cinématographique, c’en est aussi la limite : Velan Studios a mis les bouchées doubles dans l’apparence, cependant le récit reste toujours aussi limité que l’original. Finalement, il s’agit plus d’un prétexte pour lancer le joueur dans l’action que d’une réelle histoire riche en rebondissements. Cela n’entache en rien les qualités visuelles du titre, et les personnages sont attachants, reste que la campagne est cruellement courte.

Cette campagne est pensée pour être jouée et rejouée, puisque le joueur pourra, s’il remplit des défis précis, se frayer un chemin à travers des routes et planètes alternatives, découvrant ainsi de nouveaux terrains de jeu. Cela reste un peu limité, pour un titre qui donne l’impression d’avoir de plus grandes ambitions au vu de sa présentation.

Maintenant, s’arrêter à cela, c’est aussi admettre de passer à côté de l’une des forces de Star Fox : l’expérience arcade. L’expérience est pensée et calibrée pour pousser le joueur à obtenir les plus hauts scores sur les tableaux variés proposés par le jeu. Avec différents niveaux de difficulté et des défis, le jeu encourage le joueur à faire preuve d’exigence sur ses performances, le poussant à prendre conscience de la profondeur du gameplay.

Dans ce sens, cette nouvelle mouture ajoute également un mode multijoueur, qui permet aux joueurs de coopérer ou de s’affronter au cours de batailles, que ce soit en ligne, ou via le Gameshare. Bien que ce mode reste très marginal par rapport à l’expérience principale, il permet aux joueurs de rajouter un aspect interactif à l’expérience de jeu, mais reste largement anecdotique, limitant l’expérience coopérative au partage d’un unique vaisseau.

Star Fox sur Nintendo Switch 2 est, en soi, une réussite. Le jeu est agréable à prendre en main et à découvrir, avec des personnages attachants. Cela dit, Velan Studios peine à se détacher du jeu d’origine sorti en 1997 sur Nintendo 64. En découle alors une expérience de rail shooter réussie, mais qui reste limitée face à l’évolution de sa présentation qui, elle, est impeccable.

Les fans de longue date de la licence resteront probablement sur leur faim une fois la nouveauté de la présentation passée, d’autant plus qu’il n’y aucune surprise ou nouveauté dans les différents tableaux proposés par ce remake. Le jeu reste cependant une très bonne introduction à l’univers du renard ainsi qu’au genre du rail shooter, poussant au maximum la formule pensée en 1997, sans chercher à la dépasser.