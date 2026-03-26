Guilty Gear: Strive – La castagne passe au niveau supérieur

Arc System Work n’a pas oublié son titre sorti en 2021. Le studio le faisait déjà savoir l’été dernier, à l’arrivée du dernier contenu destiné au season pass 4 : de l’inédit viendrait l’année suivante, avec notamment une version 2.0 qui promet de nimber ce Guilty Gear : Strive d’une toute nouvelle aura. C’est du moins l’ambition que nous fait miroiter le développeur, à l’approche de la date programmée pour ce nouveau rendez-vous.

C’est parti pour Strive 2.00

À compter du 9 avril prochain, Guilty Gear: Strive se fera une seconde jeunesse. De quoi aborder 2026, voire au-delà, de la meilleure des manières et essayer de persuader son public de retourner dans la mêlée. Ou profiter d’un souffle nouveau, d’une visibilité renouvelée, afin de gonfler ses rangs de joueurs. Même si, historiquement, la série est plutôt connue pour figurer en tête de la catégorie des jeux de niches, à l’image du genre.

Cela étant dit, à quoi peut-on s’attendre dans cette fameuse cure de jouvence accordée à Strive ? Voici ce que l’on peut dire : la version 2.00 se démarquera avant tout sur le plan des coups spéciaux avec l’ajout particulier du Counter Blintz, une attaque de contre consommant 50 % de la jauge de burst.

Un coup puissant qui viendra ainsi remplacer le Wild Assault, qui ne faisait nullement l’unanimité. Une modification qui sera sans nul doute appréciée et accompagnée, là encore, d’autres petits détails qui pourvoient au jeu une certaine fraîcheur. Et pour cause : certains personnages auront droit de faire valoir de nouveaux coups dans leur panel. Un traitement discriminant, sélectif, qui ne sera pas reproduit avec l’autre volet non négligeable des apports opérés par Arc System work: « l’équilibre des balance » qui, cette fois, concerne tout le casting.

Et une cinquième saison

Ajoutant également d’autres agréments tels que des accessoires ou diverses histoires dignes d’enrichir le lore, cette version se veut finalement proche de ce que Arc System Works a pu déjà fournir dans le passé avec de nouvelles moutures d’un même volet, à l’instar de l’opus Guilty Gear Xrd. Seulement si ce Guilty Gear: Strive amélioré aura de quoi séduire, il présentera également quelques points noirs, à commencer par le système de récompense : le Blazing Pass (qui impliquerait l’apport de fonds côté joueur), programmé pour mai.

Mais, passons. Car, avec cette annonce en vient une autre : celle concernant l’arrivée de la saison 5 et donc de nouvelles têtes. Ce qui, encore une fois, était prévu depuis cet été, à l’issue du dernier personnage en date (Lucy de Cyberpunk Edgerunners). Et si Jam Kuradoberi et son comparse le lapin débarqueront le 9 avril, il faudra attendre que l’été s’installe pour acquérir le deuxième combattant connu : Robo=Ky.

Ensuite, la saison continuera cet hiver pour se conclure au printemps 2027, avec deux autres implémentations (dont les identités restent encore un mystère). Peut-être serait-ce alors la conclusion à un jeu qui touchera à sa sixième année, une durée de vie plus qu’honorable qui ne devrait probablement pas être prolongé par Arc System Work. Lequel studio aura probablement fort à faire avec son prochain MARVEL Tokon: Fighting Soul attendu pour le 6 août 2026.