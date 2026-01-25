Dragon Ball Genkidamatsuri – un projet inédit et des DLC annoncés

Cette nuit a eu lieu le Dragon Ball Genkidamatsuri, un évènement ouvert au public et retransmis en direct depuis le Japon, au Makuhari Messe. Cette célébration destinée à fêter les 40 ans de Dragon Ball, teasée dès octobre dernier, avait été annoncée plusieurs mois en avance au travers de communiqués officiels promettant aux fans du monde entier la révélation de nouveaux projets. Il n’était pas certain que les annonces soient à la hauteur des attentes. Malgré les rumeurs, essentiellement tournées vers l’animation et un remake de Dragon Ball Super, certains déçus de Dragon Ball Sparking! Zero espéraient l’annonce de nouveaux contenus, voire l’annonce d’un Dragon Ball Xenoverse 3. Bandai Namco aura donc contenté beaucoup d’attentes grâce à ces deux annonces principales.

Dragon Ball – Age 1000 : le projet inédit

Après une première partie centrée sur l’animation et l’annonce de la suite de l’animé Dragon Ball Super, la deuxième partie de la conférence ouvrait un pan dédié au jeu vidéo. Akio Iyoku, producteur exécutif de Dragon Ball Super, a été rejoint par Masayuki Hirano, producteur des jeux Dragon Ball chez Bandai Namco. C’est par le biais d’un artwork d’un personnage inédit, dessiné par Akira Toriyama, et d’un teaser qu’a été dévoilé un nouveau projet au titre provisoire, « Age 1000 ». On nous promet un voyage de plus de 200 ans après la fin du manga original (le combat Goku vs Uub datant de 784) afin de prendre part à des aventures se déroulant en l’an mille de la chronologie Dragon Ball.

Il faut donc s’attendre à un dépaysement dans un univers dont les lieux, les races et les protagonistes auront évolué ou seront remplacés par de nouveaux. En comptant la préproduction, Masayu Hirano déclare que ce projet est en cours depuis 6 à 7 ans. C’est pourquoi, et le producteur met l’emphase sur ce point, les joueurs auront la chance de découvrir un monde dont le paysage, ses habitants et le lore seront le fruit des travaux d’Akira Toriyama.

Le nom du mangaka de renom, qui nous a quitté le 1er mars 2024, est encore une fois porté comme un totem d’immunité garantissant une légitimité à ce nouvel ajout à la licence. Il faut s’attendre à ce que cela se reproduise, et nous pouvons nous questionner sur ce que deviendra la licence une fois qu’il ne restera plus aucun dessin, ni aucune idée du maître à exploiter.

Ni le genre auquel appartiendra le jeu, ni le studio qui le développera n’ont été mentionnés. Étant donnée l’activité persistante de Dragon Ball Z Kakarot (DLC Daima) et du plus vieillissant Dragon Ball Xenoverse 2 (DLC Futur Saga), il est difficile de déterminer si ce nouveau projet viendra remplacer un jeu solo ou à composante multijoueur. La marque étant capable d’attirer 10 millions de joueurs quelque soit le genre, la firme entend bien diversifier ses projets. Dans tous les cas, la sortie du jeu est annoncé pour 2027. Ce qui laisserait le temps pour la sortie du dernier chapitre des DLC Futur Saga de Dragon Ball Xenoverse 2 et, pourquoi pas, d’ouvrir vers cette nouvelle aventure.

Le titre définitif et des précisions sur la nature de ce nouveau projet nous seront révélés à l’occasion du Dragon Ball Battle Hour qui aura lieu à Los Angeles entre le 18 et le 19 avril (PST).

Dragon Ball Sparking! Zero : un DLC massif et une MàJ gratuite

L’autre grande annonce jeu vidéo de l’évènement, c’est celle d’un DLC qualifié de « massif » par le producteur de Dragon Ball Sparking! Zero, Jun Furutani. Il contiendra des personnages pas si nouveaux puisque ce roster additionnel permettra aux joueurs de retrouver les combattants déjà présents dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 mais qui manquaient encore à l’appel dans le dernier jeu de Spike Chunsoft.

On pense notamment aux personnages issus du début du manga comme Tao Paï Paï ou le roi démon Piccolo. Des personnages de Dragon Ball GT comme Super C-17, issus des films comme la forme Super Saiyan de Bardock ou de Dragon Ball Super comme Champa. De nouveaux niveaux seront aussi à prévoir comme la Kame House. Ces ajouts seront sûrement accompagnés d’une mise à jour de la liste des combats du mode Custom Battle. À noter que de nouveaux modes de jeux sont aussi prévus, dont un qui semble inspiré du mode Dragon Sim inclus dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.

La sortie du DLC « massif » de Dragon Ball Sparking! Zero est à prévoir pour l’été 2026. Il sera disponible dans un premier temps sur Playstation 5, Xbox Series et PC, puis dans un second temps sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Pour les plus impatients ou pour ceux qui ont besoin d’une excuse pour relancer le jeu, sachez qu’une mise à jour gratuite incluant le mode Mission 100, classique de la série des Budokai Tenkaichi, a aussi été annoncée et elle sera disponible dès le 26 janvier. Il a été précisé sur la roadmap, sortie plus tard, qu’une autre mise à jour sortira au printemps pour ajouter gratuitement le mode survie.