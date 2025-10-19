Dragon Ball – Bandai Namco nous donne rendez-vous en 2026

Dans un peu moins de trois mois maintenant, soit le 25 janvier 2026, Bandai Namco organisera un événement consacré à l’univers culte imaginé par le regretté Akira Toriyama. Un moment, qui plus est, un peu spécial puisqu’il s’agira avant toute chose de célébrer les quarante an d’existence d’un nom qui aura marqué tout une époque. Autant dire qu’il y aura foule pour scruter ce qui va ressortir de ces festivités.

Évidemment, au cours de ce Dragon Ball Genkidamatsuri (tel est le nom du rendez-vous), il y aura certainement un regard porté sur toutes les productions actuelles sorties à ce jour. Ce sera, par exemple, une éventuelle annonce pour de nouveaux DLC à destination de Dragon Ball: Sparking! Zero, ou même d’un autre titre, car, on l’a bien vu récemment avec Dragon Ball FigtherZ et sa nouvelle panoplie de personnages prévue, Bandai Namco ne lâche pas ce qui est censément passé de mode.

Un nouveau titre Dragon Ball ambitieux ?

Cependant, ce qui attirera toute l’attention c’est le nouveau jeu que vient de teaser Bandai Namco via son compte X. Un titre qui, sans aucune surprise, a encore tout à dévoiler. Toutefois, derrière ce mystère, que peut-on espérer attendre de cette nouvelle partition ? Car oui, que peut bien proposer une énième itération qui n’a pas déjà été abordée dans tout ce qui a été fait précédemment ?

La question peut certes paraître quelque peu insolente, surtout quand elle vise à apporter un jugement, alors même qu’il n’y a encore aucune matière à la critique. Néanmoins, en nos appuyant sur notre expérience, il est difficile de voir dans cette annonce l’arrivée d’une réalisation audacieuse. La licence étant ce qu’elle est, elle laisse en effet peu de place à une quelconque latitude, d’autant que l’on imagine mal Bandai Namco sortir de sa zone de confort, et donc d’explorer d’autres horizons que le traditionnel jeu de combat.

Une zone de confort, principalement faite de licences à exploiter ad nauseam, dans laquelle se love par ailleurs un grand nombre d’acteurs importants de l’industrie. Mais qui sait, peut-être qu’ici on évitera de fouler les portes de l’insipide et que Bandai Namco évitera le pire.