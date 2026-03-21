Street Fighter 6 bat son record de joueurs pendant que Tekken 8 est conspué

On pourrait croire qu’avec le temps, le développement de la concurrence et l’évolution rapide des tendances, les jeux ne connaîtraient qu’une fréquentation décroissante jusqu’à leur inexorable fin de vie. Pourtant quelques exceptions font mentir les préjugés comme c’est le cas de Street Fighter 6. Il ne fait pas partie du groupe des indéboulonnables jeux communautaires que sont Minecraft ou Fortnite, mais le jeu pourtant sorti en 2023 ne cesse de connaître des pics d’utilisation à chaque sortie d’un nouveau combattant.

L’arrivée d’Alex, le dernier en date, a une nouvelle fois permis au jeu de versus fighting de Capcom de battre son record de joueurs simultanés sur Steam. Plus de 70 000 joyeux lurons se sont affrontés lors de la dernière mise à jour, surpassant une fois de plus le nombre de joueurs qui s’étaient connectés à la sortie du titre et faisant intégrer SF6 au top 10 des jeux les plus joués sur Steam pendant vingt-quatre petites heures. Ainsi, les ventes de Street Fighter 6 (6,3 millions) se rapprochent peu à peu de celles de l’opus précédent (7,9 millions) pendant que ses concurrents continuent d’avoir mauvaise presse.

Street Fighter 6 domine, Tekken 8 s’incline

En cette même période, les aficionados de jeux de combat 3D attendaient la dernière mise à jour 3.0 de Tekken 8 comme un remède miraculeux pour un jeu malade devenu l’ombre de lui-même. Le jeu a connu un pic de fréquentation à un peu moins de 10 000 joueurs, ce qui est devenu la norme pour le titre à chaque sortie de personnage, ce qui reste inférieur au chiffre de 50 000 joueurs réalisés au lancement et bien peu comparé aux performances de Street Fighter 6.

Malheureusement, les modifications d’équilibrages, la révision du mode compétitif et les petits ajouts supplémentaires n’auront pas su convaincre les joueurs qui ne se privent pas pour conspuer le jeu sur les réseaux. Certains vont même jusqu’à demander des conseils pour se mettre à Street Fighter 6 alors qu’ils n’ont jamais joué à un seul jeu de la série. Ceci renforce le statut de figure de proue du jeu de Capcom parmi les jeux de combat.

À l’heure où d’autres modèles économiques voient le jour et échouent à l’image du free-to-play 2XKO, le marché va sans doute continuer de miser sur le modèle dominant choisi par Capcom. C’est-à-dire, sortir un jeu plein pot et ponctuer l’année avec la vente de nouveaux combattants.

L’équilibrage reste la clé de voûte du genre, mais l’ajout régulier de contenu de qualité et donner la possibilité aux joueurs de s’investir dans et en dehors du jeu restent des éléments primordiaux pour assurer la pérennité d’un jeu de combat. Ainsi, Street Fighter 6, malgré des choix parfois discutables comme faire payer l’accès au visionnage de la final des SFL World Championship, demeure le modèle par défaut qui reste à égaler ou à dépasser. Par conséquent, rien n’empêche d’imaginer le futur du genre, ainsi que des moyens inexploités de fidéliser les joueurs et de faire évoluer la formule à l’image de 6weetbix dans son article qui a déjà convaincu de nombreuses figures de la FGC.