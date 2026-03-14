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Street Fighter 6 – Kilzyou, un français, vice-champion de la Capcom Cup.

Les deux finalistes de la Capcom Cup : Sahara et Kilzyou

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

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