Fairgames – Jade Raymond quitte le navire avant qu’il ne coule

Après une longue ère sous la houlette d’une direction, on parle pendant plusieurs années d’un héritage de ses choix et décisions. Parfois positifs, ces impacts peuvent aussi durablement être trainés comme des boulets, à l’instar de ce que vit actuellement PlayStation avec les conséquences des affreuses décisions éditoriales opérées par le non-regretté Jim Ryan et son obsession pour les jeux services. Entre nombreuses annulations et l’échec historique de Concord, notamment, la firme japonaise semble partie pour poursuivre ses déconvenues avec cette fois Fairgames, un énième GAAS bien peu enthousiasmant.

Présenté pour la première fois il y a deux ans déjà, puis repassé sous les radars, force est de reconnaitre que le titre n’avait dressé un léger sourcil, et certainement pas en raison en raison de sa direction artistique ou de son concept de braquage de coffre en multijoueur coopératif et compétitif (quelle originalité !) mais plutôt en raison du nom derrière le jeu, Jade Raymond et son studio Haven nouvellement acquis par PlayStation.

En effet, Jade Raymond a notamment officié en tant que productrice sur des titres tels qu’Assassin’s Creed II, Watch Dogs, Les Sims Online ou Splinter Cell: Blacklist, et même si ses derniers travaux sur Mass Effect Andromeda ou chez Google Statia ont quelque peu écorné sa réputation, elle reste une personnalité qui compte dans l’industrie vidéoludique. Ainsi, même si nous n’étions absolument pas convaincus sur le papier par Fairgames, la confiance de PlayStation envers le projet et le nom derrière le studio commandait à la prudence.

Toutefois, le titre ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices puisque, d’après une enquête menée par Bloomberg et Jason Schreier, la patronne de Haven aurait quitté son poste, et ce peu après une présentation du titre ayant suscité en interne de vives inquiétudes. Faut-il y voir une relation de cause à effet ? Peut-être pas, mais il faut bien admettre que le timing interroge, et encore plus après la jurisprudence Concord et son extinction deux semaines seulement après son calamiteux lancement.

Pour autant, pour le moment du moins, PlayStation entend continuer de soutenir le studio (quoi qu’une annonce contraire aurait été étonnante) et la lourde tâche de finaliser la production du titre incombe à présent à Marie-Ève Danis et Pierre-François Sapinski (connus respectivement pour For Honor et Rainbow Six Siege). Au passage d’ailleurs, Fairgames (ayant troqué son $ final par un « s » moins racoleur), initialement prévu pour 2025, a vu sa date de fenêtre de sortie reporté au printemps 2026. Un temps suffisant pour lui offrir un semblant de hype ? Une tâche qui semble loin d’être gagnée.