Gundam Rogue Orbit – Devil Mechas

Avec une saga débutée il y a plus de 45 ans, pas loin de 800 épisodes et OAV, et au moins six timelines différentes (pour autant d’univers « parallèles »), rentrer aujourd’hui dans la saga Gundam peut être intimidant. Mais le prochain épisode vidéoludique pourrait-être la porte d’entrée parfaite, puisqu’il repart presque de zéro dans une timeline inédite, et permet aux joueurs ne connaissant ni Amuro, ni le formidable (!) Char Aznable, de faire leurs premiers pas dans les armures mobiles (Mobiles Suit).

Nouvelle timeline, nouveau héros en la personnalité de RE-X, et nouveau Mobile Suit au design stéroïdé : le Gundam Helix. Un clin d’œil appuyé aux origines de la franchise apparait néanmoins avec le petit Haro, le robot compagnon sphérique créé par Amuro.

Le trailer promet une sorte de hack’n slash très dynamique, empruntant à Devil May Cry et Zone of the Enders (lui-même plutôt inspiré de Gundam). Evidemment, le Gunpla (ces maquettes Gundam qui sont pour beaucoup dans le succès de la franchise) n’étant jamais très loin, la personnalisation des mechas s’annonce poussée, autant concernant le gameplay (armes, propulseurs…) que le design des machines.

Bandai Namco semble miser beaucoup sur ce nouveau titre, et publiera pas moins de 3 éditions différentes : une édition standard à 60€ (un prix à noter quand la nouvelle norme des jeux AAA semble s’être établie à 80€), une édition numérique deluxe à 80€ comprenant des skins supplémentaires, et une édition collector comprenant en plus du contenu téléchargeable des cartes promotionnelles pour le jeu de cartes Gundam, et un très beau (en tous cas en photo !) Gunpla du fameux Mobile Suit Helix piloté dans le jeu. Le prix de cette édition collector est plutôt raisonnable, fixé à 140€, mais le jeu dans cette version est déjà épuisé dans la boutique Bandai Namco… Il reste une petite chance de l’obtenir si les vendeurs tiers (Fnac, Amazon…) la distribue également dans un avenir proche, le jeu n’étant pas encore référencé sur ces sites à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Gundam Rogue Orbit sort le 5 mars 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Ironiquement, les versions physiques sont réservées à la console de Sony… À noter que la future série Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO devrait se dérouler dans le même univers que le jeu, et qu’on vient d’apprendre que la fameuse statue animé du Gundam Unicorn à Odaiba va-t-être retirée. Si on ne sait pas par quoi elle sera remplacée, on espère que cela sera par un nouveau Gundam, et pourquoi par ce nouveau modèle Helix ? Ce serait un incroyable coup de pub pour le jeu !