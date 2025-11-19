ArenaNet joue les Frankenstein et reforge le premier Guild Wars

Cela fait maintenant vingt ans que Guild Wars premier du nom (Guild Wars Prophecies, pour être exact) est sorti sur nos ordinateurs personnels. Suivront en 2006 les deux standalone Factions et Nightfall, puis enfin le pack d’extension Eye of the North. Cet ensemble de jeux a forgé le lore de la Tyrie et de ses habitants.

Le jeu d’ArenaNet faisait partie du très haut du panier de l’époque « Warcraftienne » du jeu vidéo, cette époque bénie durant laquelle le MMO tenait une place d’exception dans le cœur des joueurs. Il présentait tout de même un sacré nombre de différences qui lui ont permis de se démarquer et de s’identifier comme un jeu unique en son genre : environnements instanciés, possibilité d’engager des PNJ pour remplacer les joueurs, système de compétences à voler, double classe et le tout, sans abonnement.

La franchise Guild Wars s’est donc fondée sur une approche tout à fait différente, loin de l’idée de copier Blizzard et son titan alors dans la fleur de l’âge. Il faut avouer que cela lui a plutôt réussi puisque le titre a enchaîné sur un second épisode en 2012 qui, lui, est toujours en activité avec une extension par an.

Guild Was

Alors évidemment, on pouvait s’attendre à un petit post sur les réseaux pour fêter les vingt ans de la licence, histoire de célébrer l’événement ensemble. C’était sans compter sur ArenaNet, qui avait un petit cadeau de Noël en avance.

Armé d’un trailer d’une trentaine de secondes, le studio lance sa nouvelle mise à jour : Guild Wars Reforged. Au programme : compatibilité manette, amélioration de l’interface, améliorations visuelles et auditives et, encore plus étonnant, un prix global réduit.

Comptez maintenant seulement 19 € pour obtenir les trois jeux de base, en lieu et place des 29 € demandés pour la trilogie sur Steam (et très loin des 19 € pour un seul des trois jeux auparavant). Cette baisse de prix est tout à fait justifiée et lucide, mais elle reste néanmoins très sympathique pour les joueurs.

Guild Why ?

On est cependant fort circonspect : pourquoi une telle initiative ? Plusieurs éléments de réponse peuvent nous mettre sur la voie.

En premier lieu, ArenaNet est en train de développer un nouveau projet non annoncé. Cette mise à jour pourrait être interprétée comme une prise de température, un test de marché permettant de voir si le public serait au rendez-vous si, par le plus grand des hasards, un jeu dans la veine du premier Guild Wars venait à sortir.

Deuxièmement, le premier Guild Wars, bien que passé de mode, a toujours son public (comme votre rédacteur, par exemple) qui va et vient au gré des envies. En témoigne un événement communautaire récent, organisé par une créatrice de contenu qui base sa carrière sur la licence. Voir ainsi une remise au goût du jour du titre peut permettre de le faire découvrir aux plus jeunes (tout en soutirant un petit billet au passage) pour finalement assez peu de travail. La baisse de prix passant ainsi de sympathique réduction à cuillère de sirop pour faire passer la pilule.

Ce dont on peut être sûr, c’est que le public régulier retournera passer un peu de temps en Tyrie. Après tout, le jeu est déjà excellent même quand il est hideusement vieillot.