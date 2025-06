Gears Of War: Reloaded – La bêta de la dernière chance ?

Attendu pour le 26 août 2025 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, le second remaster du premier opus de Gears Of War s’est laissé approcher lors d’une bêta le week-end du 14 juin dernier. Malheureusement pour le titre de The Coalition, Sumo Interactive et Disbelief, cette phase de test n’a pas été du goût de tous. Pour pallier cette mauvaise réception, le développeur annonce une seconde bêta pour le week-end du 20 juin et cette dernière profitera d’une prolongation. Mais est-ce suffisant pour redresser la barre ?

Sobrement intitulé Gears Of War: Reloaded, ce second remaster marquera la première incursion de la saga sur consoles Sony. De ce fait, les joueurs PC, Xbox et PS5 ont pu s’affronter sur la bêta multijoueur du titre proposée en cross-play et cross-platform. Hélas les premiers retours de joueurs font état d’une expérience pour le moins chaotique. Qu’il s’agisse de l’équilibrage, du temps d’attente pour le matchmaking ou encore de la stabilité même du jeu, peu de gens ont été conquis par l’expérience. Les plaintes furent nombreuses et le développeur s’est exprimé sur les réseaux sociaux sans se montrer exhaustif : «Nous vous avons entendus».

Une réponse sobre qui s’accompagne d’une annonce : en guise d’excuse, The Coalition déclare prolonger la prochaine phase de bêta qui devait se dérouler le week-end du 21 juin. En lieu et place, les joueurs qui ont précommandé Gears Of War: Reloaded, ceux possédant un Game Pass ou ceux ayant déjà en leur possession l’Ultimate Edition, pourront participer au pugilat du vendredi 20 au lundi 23 juin.

De plus, de nouveaux modes de jeu seront proposés aux joueurs. La première session de test ne permettait de tester que le team deathmatch sur 3 cartes. Lors de ce long week-end, soldats du CGU et Locustes pourront s’éviscérer sur 2 cartes de plus et sur les modes roi de la colline, exécution et ruée vers l’or.

Plus de temps et de modes pour convaincre ?

Trois principaux problèmes avaient été pointés du doigt début juin : le lag, l’instabilité des serveurs et du matchmaking et l’équilibrage des armes. Beaucoup de joueurs se sont plaints de l’attente interminable dans les salons, de problèmes liés aux lags les handicapant grandement lors des affrontements mais aussi de la logique des armes. Certaines armes étant tout simplement trop puissantes ou d’autres ne permettant aucune anticipation dans les coups de feu et rendant de ce fait les combats moins tactiques et moins précis.

La décision de The Coalition vis à vis de cette seconde bêta sera-t-elle suffisante ? Ces différents ajouts ne sont-ils pas un moyen de noyer le poisson en abreuvant les joueurs de contenus pour dissimuler la forêt malade derrière l’arbre ? Beaucoup de métaphores pour en fin de compte dire que le travail de The Coalition, Sumo Interactive et Disbelief devra être colossal pour résoudre tout ces problèmes. Aucun doute sur la qualité de la campagne solo qui reste la même qu’à l’époque avec un lissage HD apposé sur la copie, mais pour ce qui est du multijoueur le doute est encore permis.

Espérons également que les équipes derrière Gears Of War: Reloaded ne seront pas soumises à une période de crunch intense pour résoudre les problèmes pointés par les joueurs. Quoi qu’il en soit, le remaster de Gears Of War est toujours prévu pour le 26 août.