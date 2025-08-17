Gamescom 2025- Qu’attendre de l’opening night ?

L’opening night de la Gamescom 2025 se rapproche à grand pas, et comme tous les ans, à l’approche de la cérémonie, les langues commencent petit à petit à se délier. Particulièrement celle de Geoff Keighley. Le grand maître de cérémonie, jamais avare en annonces, a déjà dévoilé une partie de ce qui attend les spectateurs mardi soir, dans la salle ou devant leur écran. Et à première vue, le programme semble plutôt alléchant, même si c’est finalement au spectre des surprises et des World Premiere qu’on pourra véritablement juger de la qualité de la soirée.

La cérémonie devrait durer environ deux heures, ce qui laisse le temps à nombre de studios de présenter ou re-présenter leurs créations. On sait déjà qu’un des jeux les plus attendus de l’année, Call of Duty: Black Ops 7, sera présenté en grande pompe, avec à la clé, sans doute une date de sortie officielle. Et après le succès récent de la bêta de Battlefield 6, il sera intéressant de voir la réponse concoctée par le studio Treyarch. Resident Evil Requiem sera également de la partie. Le titre de Capcom, prévu pour février prochain, marquera les trente ans de la franchise, et même si le succès semble déjà assuré, rien de tel qu’une petite piqure de rappel lors d’un grand événement pour se rappeler au bon souvenir du grand public.

Favori pour le titre de jeu de l’année au Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 sera également mis en avant durant la soirée. Là, il ne sera pas question de gameplay (à moins d’une énorme surprise), mais de musique. Un mini-concert célébrant le travail de Lorien Testard sur le jeu devrait normalement être proposé en interlude. S’il fallait encore une preuve que le titre a marqué les esprits à l’international, en voilà une belle. Word of Warcraft va également s’inviter à la fête, avec sa onzième extension Midnight, alors que Lord of the Fallen 2, programmé en 2026, pourrait lui aussi se voir affublé d’un trailer et d’une date de sortie. Enfin, on nous a d’ores et déjà annoncé que Ghost of Yotei, Silent Hill F ou encore Black Myth: Wukong auraient également les honneurs de la grande scène lors de la cérémonie de mardi soir.

Et des surprises ?

Mais, comme nous le disions en introduction, la Gamescom est généralement un lieu qui réserve de nombreuses surprises. Cette année, en investissant le hall numéro 1 de la Koelnesse, la cérémonie d’ouverture a mis les petits plats dans les grands. Avec plus de cinq mille places assises et la possibilité d’installer de nombreux effets visuels sur scène, l’idée est claire: en mettre plein la vue. On peut donc aisément s’imaginer quelques happenings ou interventions surprises sur la grande scène. Surtout, on espère réentendre parler de quelques projets tombés dans le silence depuis longtemps, ou de nouvelles créations encore non dévoilées au grand public. Même si on sait que les Game Awards se réservent depuis quelques années une belle part du gâteau, sait-on jamais. Allez, des nouvelles du projet Black Panther ? D’un nouveau Tomb Raider ? Ou un nouveau trailer pour le futur Witcher ? Tout est possible, et c’est aussi ça qui continue de faire la force de ces cérémonies.

D’ailleurs, serait-ce donc le bon moment pour l’arlésienne Hollow Knight: Silksong de se dévoiler ? Hé bien, pour une fois, l’optimisme est véritablement de rigueur. Le jeu sera jouable pour la première fois lors du salon et il parait inconcevable de ne pas avoir enfin des nouvelles du titre, voire une date de sortie. De là à rêver d’un shadow drop après la soirée de mardi, il n’y a qu’un pas.

D’autres titres seront jouables sur les différents stands du salon (EA Sport FC 26, Bordelands 4, Onimusha: Way of the Sword…) sans qu’on puisse pour le moment savoir s’ils auront également les honneurs de l’opening night. Et puis, à l’image du nouveau trailer de Berlin 2087, sorti sans crier gare en marge de la Gamescom 2025, nous ne sommes pas à l’abri de voir d’autres éditeurs pas forcément annoncés sur place profiter du bruit ambiant pour eux-aussi révéler une partie du fruit de leur travail durant la semaine. Bref, après une longue période de vaches maigres au niveau de l’activité vidéoludique, les affaires reprennent, et vont vite s’enchainer jusqu’à la cérémonie des Game Awards en décembre. Et c’est tant mieux.