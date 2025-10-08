Game Pass – Un début de rétropédalage quant à l’augmentation ?

Depuis toujours, il est très compliqué d’avoir des chiffres concernant le Game Pass, et encore plus quand ceux-ci ne sont pas à l’avantage de Microsoft. Ainsi, difficile d’évaluer le volume que représenteraient les désabonnements consécutifs à l’augmentation du prix de l’abonnement annoncée il y a quelques jours. Tout ce que l’on sait à ce sujet, c’est que les réseaux sociaux et autres sites web relaient une grogne assez sérieuse, et que le site de Microsoft a montré des faiblesses suite à un trop grand nombre de visites, qu’on attribue aux joueurs souhaitant couper leur abonnement.

Des mouvements suffisants pour faire reculer Microsoft ? Peut-être pas encore, mais un début de rétropédalage a été repéré par videogameschronicle.com. On peut en effet lire sur le site que dans certains pays, les joueurs ont reçu un email de Microsoft concernant leur abonnement au Game Pass, leur assurant que tant qu’ils resteraient abonnés, l’augmentation annoncée (+50% sur la formule Ultimate !) ne serait pas appliquée. Une façon de dire aux abonnés « ne me quitte pas », parce qu’une augmentation de 50% du tarif qui provoquerait un départ de 50% des clients, on vous laisse faire les calculs, mais ils ne sont pas en faveur d’Xbox !

Malheureusement, nous français ne semblons pas concernés par cette soudaine souplesse accordée par l’américain. Videogameschronicle.com évoque la Pologne, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Autriche l’Inde et l’Irlande comme ayant été destinataires du fameux email. En ce qui nous concerne, nous avons déjà reçu le message nous informant très officiellement de la douloureuse :

« Nous prévoyons de mettre à jour nos prix afin de nous adapter aux conditions changeantes du marché. Cette modification tarifaire nous permet de continuer à vous offrir davantage de valeur ajoutée et d’excellents jeux pour une expérience de jeu optimale. À compter du 4 novembre 2025, vous serez facturé 323,99 € plus les taxes applicables à chaque période de renouvellement, sauf si vous annulez au plus tard deux jours avant la date du prochain paiement prévu. » – extrait de l’email de Microsoft que nous avons reçu ce 7 octobre

Alors pourquoi ces différences de traitement entre les pays ? Les endroits concernés par le gel des augmentations sont-ils ceux où les fuites d’abonnés sont les plus massives ? Ou ces régions hébergent-elles un test pour permettre de vérifier à quel point augmenter ou pas les abonnements permettrait de conserver les joueurs abonnés, et dans quelles proportions ?

La sortie programmée au 14 novembre de Call of Duty Black Ops 7 devrait donner les derniers éléments de réflexion à Microsoft, selon que les joueurs PC et Xbox feront massivement le choix d’acheter le jeu ou d’opter pour y jouer, malgré les nouveaux tarifs, sur le Game Pass…