PlayStation fait payer le prix de ses décisions à Bluepoint Games

Il faut croire que PlayStation n’aime pas rester trop longtemps sur une note positive. Après des mois (et même des années) de décisions douteuses, on était resté sur une image plutôt positive accompagnée d’une lueur d’espoir quant à l’avenir éditorial de la firme à la suite du dernier State of Play. Mais il ne s’est fallu que quelques jours pour que ses mauvaises habitudes reviennent au galop et qu’une autre décision décevante, choquante même, soit prise par la direction de PlayStation. On vient d’apprendre, par l’intermédiaire de Jason Schreier (Bloomberg), que Bluepoint Games, studio à l’origine des remakes de Shadow of the Colossus et Demon’s Souls fermera ses portes dès le mois prochain.

Un gâchis de plus

C’est une routine qu’on aimerait oublier. Il ne se passe plus une semaine sans qu’on apprenne qu’une entreprise liée au jeu vidéo ne supprime des postes. Cette fois, ce sont donc, encore, soixante-dix emplois supprimés avec la fermeture de Bluepoint Games. Une tristement banale nouvelle, après les plus de 9 000 licenciements dénombrés l’an passé et l’abominable record de plus de 15 000 suppression de postes de 2024, qu’il ne faut pour autant pas minimiser. D’autant que derrière ces suppressions d’emplois, il y a un PlayStation qui continue d’engranger des bénéfices mirobolants (près de 760 millions sur le dernier trimestre 2025). Une honte.

Et quelle honte aussi à la lecture du communiqué du porte-parole de PlayStation qui en dit long sur le niveau d’indifférence et de mépris pour ces femmes et ces hommes qui se retrouveront sans emploi :

« Bluepoint Games est une équipe incroyablement talentueuse et son expertise technique a permis d’offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation. Nous les remercions pour leur passion, leur créativité et leur savoir-faire. »

Apparemment, ces formidables équipes ne devaient pas être suffisamment talentueuses pour sauver les absurdes décisions de leurs directions, et notamment éditoriales avec le virage initié par Jim Ryan vers le jeu service. Car si on pense généralement à la catastrophe Concord ou à The Last of Us Factions, annulé vraisemblablement suite à un audit de Bungie, Bluepoint Games buchait également sur un jeu service, dans l’univers de God of War, annulé en début d’année dernière.

À qui le tour ?

Même son de cloche du côté de Hermen Hulst, directeur des studios PlayStation qui, dans un mail destiné aux employés, utilise la même formule, mais précise les raisons de cette fermeture :

« Nous évoluons dans un environnement industriel de plus en plus difficile. La hausse des coûts de développement, le ralentissement de la croissance du secteur, l’évolution des comportements des joueurs et des vents contraires plus larges sur le plan économique rendent plus difficile la création de jeux de manière durable. Pour faire face à cette réalité, nous devons continuer à nous adapter et à évoluer. Nous avons examiné de près notre activité afin de nous assurer que ce que nous livrons aujourd’hui nous laisse toujours bien positionnés pour l’avenir. En conséquence, nous fermerons Bluepoint Games en mars »

Bluepoint Games rejoint donc la liste des studios fermés par le constructeur, à peine cinq ans après avoir été racheté par celui-ci. Encore un studio qui paie les pots cassés de la désastreuse politique éditoriale de PlayStation, après Firesprite, London Studio, Pixelopus ou le très regretté Japan Studio. Quel sera le prochain à subir les foudres des tableurs Excel des comptables du constructeur ? Bend Studio, qu’on disait travailler sur un autre jeu service annulé l’an passé ? Guerilla Games dont on pressent un avenir sombre pour son jeu service Horizon Hunters Gathering ?

Et s’il est difficile pour nous, en tant que joueur, de faire confiance à PlayStation au vu du double discours assez scandaleux des dirigeants, louant d’un côté les équipes de développement pour les licencier la seconde d’après, imaginez-donc dans quelle position doivent se trouver à la fois les personnes directement impactées par ces décisions, mais aussi celles encore en poste actuellement et travaillant sur un projet qui peut être réduit à néant suite à une réunion auprès d’actionnaire. Terrifiant. Comment voulez-vous développer des jeux capables de faire rêver les joueurs avec une telle épée de Damoclès au dessus de la tête ?

Une page se tourne, malheureusement, et on envoie, évidemment, nos meilleures pensées à ces nouvelles victimes d’une industrie qui perd de plus en plus son humanité. Merci pour ces vingt années de jeu vidéo. Merci pour God of War Collection, pour Demon’s Souls, pour Uncharted Collection, pour Gravity Rush Remastered, et pour tant d’autres remasters et remakes de qualité. Merci Bluepoint Games.