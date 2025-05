Avec FBC: Firebreak, Remedy prend le contre-pied des jeux services

Face à la multiplication des jeux services aux lancements difficiles et aux arrêts prématurés, les studios cherchent constamment la formule pour éviter l’écueil. Remedy Entertainment ne fait pas exception et détaille sa vision pour FBC: Firebreak, le spin-off coopératif PvPvE de Control, qui vise à se démarquer des pratiques courantes.

Anssi Hyytiäinen, Lead Designer chez Remedy, a récemment partagé des éléments de leur approche. Il insiste sur une vision « old-school » de la progression, loin des battle pass et autres objectifs quotidiens omniprésents :

« Pour moi, un élément à prendre en compte concerne les pratiques mises en place pour garder les joueurs. Au lieu de mettre en place un battle pass et des objectifs quotidiens par exemple, Firebreak garde une approche old-school, avec des upgrades d’armes et d’objets à débloquer. Ces loots se débloqueront via la boucle principale de gameplay, donc juste en jouant des parties, en collectant des ressources, et en utilisant ces objets débloqués. »

Le respect du temps des joueurs est un autre pilier de leur philosophie. Hyytiäinen explique que Remedy a consciemment opté pour des sessions de jeu plus courtes :

« Nous n’avons nous-mêmes pas le temps de jouer, alors quel type de jeu pourrait nous plaire sans pour autant être chronophage ? Vous voyez ce que je veux dire, quand on se lance et qu’il s’est déjà passé une douzaine de phases de jeu, le temps de tout rattraper et la soirée est déjà finie ? »

Mike Kayatta, Game Director, renchérit en évoquant l’inspiration tirée de classiques comme Left 4 Dead, et critique subtilement la direction prise par de nombreux successeurs :

« Franchement, ce jeu était excellent, n’est-ce pas ? Et ça rappelle, avec une certaine nostalgie, cette époque où l’on pouvait acheter un jeu, qui pouvait être enrichi au fil du temps, mais qu’on avait surtout la liberté de commencer et d’arrêter quand on voulait. De savourer ce jeu selon nos propres envies, et non selon les exigences du jeu lui-même. On a vraiment l’impression que beaucoup de jeux qui ont voulu prendre la relève ont fait tout le contraire. »

Pour maximiser la portée de FBC: Firebreak et potentiellement alléger la pression des ventes initiales, Remedy a également confirmé que le jeu serait inclus dès son lancement dans des services d’abonnement comme le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus Extra et Premium.

Conscient de la férocité du marché des jeux services, Remedy semble avoir mûrement réfléchi sa stratégie pour FBC: Firebreak. L’orientation du jeu vers des sessions courtes et une progression sans pression de connexion quotidienne – notamment pour ne rien rater du lore – est une approche louable. Ces derniers mois, nombre de jeux services donnent en effet l’impression de vouloir retenir le joueur constamment. Cette philosophie, contrastant avec la tendance à monopoliser l’attention, est donc particulièrement bienvenue.

Reste à voir si cette inspiration de Left 4 Dead, combinée à une présence sur les services d’abonnement, permettra au jeu de conquérir son public et de s’installer durablement dans le paysage vidéoludique, et à Remedy de continuer à étendre son univers.