FBC: Firebreak – Quand Remedy s’attaque au multijoueur

Principalement connu pour ses jeux solo immersifs tels que Alan Wake ou Control, Remedy a profité du Future Games Show pour présenter son projet nommé FBC : Firebreak, jeu de tir coopératif à la première personne se déroulant dans l’univers de Control. Prévu pour l’été 2025, le titre sortira sur PlayStation 5, PC et Xbox Series X, et sera disponible dès le lancement via le Xbox Game Pass Ultimate et le PlayStation Plus (Extra et Premium).

Le jeu propose une expérience coopérative en ligne jusqu’à trois joueurs, dans lequel les joueurs incarnent des agents du Bureau Fédéral de Control chargés de contenir des anomalies surnaturelles dans diverses zones corrompues. Au programme : des affrontements frénétiques contre des hordes d’ennemis, des armes franchement farfelues (comme un nain de jardin électrique) et un boss géant recouvert de post-it. Le ton semble léger et les fights complètement déjantés.

Concernant la structure des niveaux, le tout se rapproche d’un Left 4 Dead. Il faudra avancer en coopération, affronter des vagues massives d’ennemis, accomplir différents objectifs et affronter des boss. À la différence que le groupe se limite à trois joueurs et que le jeu ne contiendra pas de bots, il faudra donc obligatoirement trouver de véritables compagnons de jeu pour affronter les forces extradimensionnelles du bureau.

Remedy arrive là où on ne l’attendait pas. Le studio finlandais nous ayant habitué à des titres solo avec une narration forte. Mais si la crainte de voir le studio plonger dans la mode des jeux services est présente, Remedy tient à rassurer les inquiets : FBC : Firebreak n’a pas pour ambition d’être un jeu service et aucun battle pass n’est prévu. Le studio voit son jeu multijoueur comme un simple jeu AA avec lequel on peut faire des parties de temps en temps avec ses amis, sans craindre de rater quelque chose si on ne se connecte pas tous les jours.

L’initiative de Remedy est audacieuse, mais est-ce que le studio ne risque pas de perdre son identité en s’aventurant sur le terrain du multijoueur ? Si FBC : Firebreak parvient à combiner le savoir-faire du studio en matière d’ambiance avec un gameplay coopératif addictif, le pari pourrait être réussi. Reste à savoir s’il saura convaincre et se faire une place sur le marché ultra compétitif des jeux coopératifs en ligne. Pour l’instant, difficile de ne pas être curieux de voir ce que Remedy nous réserve.