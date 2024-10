Control 2 – Un premier teaser dans le DLC d’Alan Wake 2 ?

Aujourd’hui est sorti le dernier DLC d’Alan Wake 2, The Lake House, qui, on le savait déjà, se déroule dans une installation du FBC (Federal Bureau of Control) aux abords de Cauldron Lake. Ce que nous ignorions, c’est à quel point ce contenu supplémentaire serait lié à Control, parvenant même à mélanger les esthétiques et les thématiques des deux titres avec brio. Et auquel cas, vous ne le sauriez pas, Remedy s’est lancé dans une vaste entreprise depuis la sortie de ce dernier, à savoir la création du Remedy Connected Universe.

Il s’agit là de connecter au sein d’un seul et même univers tous les jeux du studio pour créer, à l’instar de Marvel et de son MCU, une sorte de grande fresque vidéoludique. Un projet faramineux et franchement emballant dont nous avions pu voir des esquisses en 2019 avec Control, et qui est devenu encore plus concret l’année dernière avec Alan Wake 2, puisque que le Bureau est impliqué dans les événements de la trame principale.

Avec The Lake House, nous nous attendions donc à ce que ces deux licences s’entremêlent encore un peu plus, mais pas autant que ce que nous avons pu découvrir. Et en parlant de découverte, il se pourrait bien que le premier teaser de Control 2 nous soit apparu en plein jeu alors que nous visitions une zone annexe du DLC. Constatez par vous-même.

Alors certes, c’est assez léger, mais aucune image que nous pouvons voir ne provient d’un autre jeu. De plus, le fait que The Lake House se mette en mode cinématique pour nous offrir ces quelques images, avec un accompagnement musical à l’opposé de ce que propose ce DLC, tout en nous montrant une ville de New-York totalement rongé par le Hiss, sont des indices assez probants de ce que nous avançons. Bien évidément, nous attendrons confirmation de Remedy, mais, pour nous, cela ne peut être autre chose que Control 2.