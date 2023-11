Remedy – Le projet Vanguard prend un nouveau départ

Actuellement à l’honneur avec Alan Wake 2 (qui est nominé pour être le jeu de l’année aux Game Awards), Remedy est revenu sur l’un de ses futurs projets : le jeu multijoueur que l’on connaissait jusqu’à présent sous le nom de code Project Vanguard. Des changements sont ainsi à observer, à commencer par l’intitulé. Le titre devient provisoirement Kestrel.

Et cette modification n’est absolument pas anodine. Elle est le marqueur de la toute nouvelle direction empruntée par le studio finlandais. D’abord prévu pour être un free-to-play, le jeu en question édité par Tencent est maintenant pensé comme une œuvre « premium » (et donc payante) qui brillera avant tout par sa « composante coopérative ». Un nouveau cap qui trouve son explication dans la prise de risque jugée trop grande par les principaux acteurs du projet.

Au cours d’une réunion, Remedy et Tencent ont en effet décidé qu’il serait trop aventureux d’essayer de cheminer sur la voie du free-to-play en raison des « incertitudes » qui règnent sur le genre, emporté par la concurrence. Et on ne pourrait que leur donner raison, ayant en tête les nombreux échecs en la matière. Des ratés qui ont peut-être eu un effet dissuasif pour ce projet dont on parlait depuis quelque temps déjà.

De cette redéfinition du plan initial résulte donc une production reprise à partir de sa phase conceptuelle. Ce qui laisserait envisager une sortie dans plusieurs années. Mais l’attente en vaudra apparemment la peine, puisque le président de Remedy semble on ne peut plus confiant sur la nouvelle direction du projet :

« Nous avons fait de grands progrès dans le développement du free-to-play et du multijoueur dans Vanguard. Après mûre réflexion, nous pensons que prendre une nouvelle direction où le jeu sera davantage construit autour des compétences clés de Remedy est la bonne voie à suivre. »

Ainsi, la volonté serait de miser sur une recette ayant l’identité propre du studio. Ce qui n’était donc pas trop le cas précédemment. L’équipe qui était alors assignée à Vanguard se retrouve scindée : quand une partie d’entre elle restera, l’autre sera dispersée vers les autres productions en cours telles que Control 2, le remake Max Payne ou encore l’autre jeu-service du studio, connu sous le nom de projet Condor.