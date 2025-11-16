Une sortie officielle chaotique pour Escape from Tarkov

Escape from Tarkov sort enfin en version 1.0, et le timing semble bien choisi pour tenter de concurrencer ARC Raiders. L’extraction shooter de Battlestate Games a beau avoir, avec Hunt: Showdown, fait connaître le genre à une grande masse de joueurs, celui d’Embark Studios semble bien parti pour s’imposer comme le nouveau pilier du genre. C’est donc maintenant ou jamais pour garder une masse de joueurs et faire vivre le jeu.

Il faut dire qu’Escape from Tarkov a pas mal perdu de sa superbe au fil des années. Le jeu a été un petit phénomène grandement mis en avant par les streamers en 2020, et son aspect très exigeant tant dans son gameplay que dans le réalisme de l’amélioration et l’entretien des armes lui avait octroyé une communauté de joueurs particulièrement investie. Mais est venu le temps des tricheurs, et Battlestate Games peine à les contrecarrer. Ceci combiné à des changements dans la dynamique du jeu, et l’extraction shooter de référence a progressivement perdu en intérêt, même auprès de ses joueurs de longue date.

Des joueurs de longue date qui doivent d’ailleurs grincer des dents, car si Escape from Tarkov est désormais disponible sur Steam, les joueurs qui y jouaient auparavant depuis le launcher de Battlestate devront racheter le jeu sur Steam s’ils veulent le lancer depuis cette plateforme. D’autant qu’il est difficile de constater ce que la version 1.0 peut proposer lorsqu’il est impossible d’accéder au jeu. En effet, de nombreux joueurs se plaignent depuis la sortie de la mise à jour de difficulté à se connecter au jeu. Il suffit de voir les reviews Steam pour se rendre compte de la catastrophe : files d’attente interminables, bans automatiques sans raison, launcher à la ramasse. Les serveurs n’ont vraisemblablement pas été préparés pour l’afflux de joueurs que cette sortie représente.

Un conflit et au lit

Il ne reste que les bandes annonces pour tenter de comprendre ce qu’Escape from Tarkov a à proposer pour sa sortie officielle. La première se concentre sur des images de gameplay pour mettre en avant la nouvelle carte, Terminal, et les changements graphiques et d’ambiance. La seconde reste cependant plus intéressante vis-à-vis de l’évolution globale du jeu, puisque c’est un teaser du nouveau mode apporté par cette mise à jour, le mode histoire.

Le mode histoire développe le lore du jeu, se basant sur un affrontement entre deux groupes d’assaut, l’USEC et le BEAR, luttant dans une ville mise en quarantaine à cause des conflits s’y déroulant. Rien de nouveau pour les connaisseurs, mais la promesse d’un scénario plus fourni et engageant que la campagne PvE. Côté PVP, un nouveau wipe a eu lieu, permettant aux nouveaux joueurs (s’ils arrivent à lancer le jeu) de ne pas être submergés par l’économie des vétérans.

Finalement, mis à part le mode histoire, cette version 1.0 ne semble pas proposer d’énormes nouveautés, du moins rien qui ne différencie cette mise à jour des précédentes. La sortie d’Escape from Tarkov avait été annoncée le 21 août 2025, et on ne peut s’empêcher de se dire qu’elle a été précipitée. ARC Raiders faisait déjà parler de lui, et même si le gameplay n’est pas tout à fait le même, il est évident qu’une partie de la communauté a migré sur cette nouveauté. Battlestate Games semble chercher à reboucher les fuites de son jeu qui ressemble à une passoire.