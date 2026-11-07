tt

Cette tendance qu’ont les fabricants de confiture de retourner aux vieux pots

Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires
07 nov.
13:13

Pourquoi Jeremy Soule ne sera pas présent dans The Elder Scrolls VI ?

07 nov.
10:43

Cette tendance qu’ont les fabricants de confiture de retourner aux vieux pots

06 nov.
23:03

The Legend of Zelda : Ocarina of Time enchante le ciel de novembre

06 nov.
18:53

Massive Effect, le documentaire BioWare attendu pour 2027

06 nov.
13:26

Un studio acquis sur trois a fermé ces 25 dernières années

06 nov.
00:22

Embark Studios (Arc Raiders) revient sur la polémique suscitée par l’utilisation de l’IA

Test Village in the Shade – Animal Haunting

Test Warhammer 40,000: Boltgun 2 – Une purge jouissive mais épuisante

Test My Beautiful Faraway, Please Don’t Be Cruel To Me – Cette éternité qui ressemble à une attente

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026