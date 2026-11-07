Cette tendance qu’ont les fabricants de confiture de retourner aux vieux pots

Pendant longtemps, l’industrie du jeu vidéo a fonctionné sur un dogme darwinien : chaque génération devait enterrer la précédente sous une avalanche de polygones et de systèmes toujours plus tentaculaires. Seulement voilà, le calendrier de cette fin d’année 2026 ressemble à s’y méprendre à une faille spatio-temporelle.

D’un côté, Blizzard vient de lancer World of Warcraft: Forever, concrétisation du fantasme « Classic Plus » qui fige le plafond au niveau 60 tout en greffant les Éolides, un système de campement et un millier de quêtes inédites sur le squelette de 2004. De l’autre, ArenaNet sort du formol le tout premier Guild Wars de 2005 avec Afterlife, sa première extension depuis Eye of the North en 2007, qui injecte un donjon roguelite (L’Inachevé) dans ses mécaniques d’époque.

Ajoutez à cela le récent Démoniste de Diablo II: Resurrected (Reign of the Warlock), huitième classe parachutée dans un hack’n’slash vieux de vingt-six ans, ou encore CD Projekt qui prépare le DLC Songs of the Past pour un The Witcher 3 pourtant sorti en 2015.

Réduire cette tendance à un simple aveu d’impuissance créative ou à un hold-up nostalgique orchestré par des éditeurs tétanisés par les coûts de production des AAA modernes serait passer à côté de l’essentiel. Non, ce qui a définitivement changé, c’est notre rapport même à la grammaire du game design. Si ces greffes tardives prennent aussi bien, c’est peut-être bien que le « vieux » gameplay possède des vertus structurelles que la production contemporaine a méthodiquement rabotées.

Il faut bien un peu de friction pour faire du feu

La première de ces vertus tient en un mot devenu presque tabou dans les studios actuels : la friction. Obsédé par l’onboarding sans couture et la peur panique de perdre le joueur dans les dix premières minutes, le jeu moderne a fini par confondre confort et platitude. À l’inverse, les systèmes d’hier assumaient leurs angles morts et leurs contraintes. Prenez le premier Guild Wars : sa construction mi mmo mi tactical n’a pas encore été trouvée ailleurs, justifiant par la même une extension usant le système jusqu’à la moëlle.

Même constat sur Diablo II, où l’arrivée du Warlock, équipé de ses grimoires en main secondaire et de ses trois arbres exigeants, fonctionne précisément parce qu’elle se heurte à une architecture punitive de résistances, de paliers et de gestion d’inventaire au cordeau. C’est la rigidité du cadre ancien qui donne tout son sel à la nouveauté : quand un système résiste, chaque décision redevient signifiante.

Ensuite, il y a la question, devenue centrale, de la fatigue cognitive. Ouvrir un jeu-service de 2026, c’est trop souvent affronter une machine infernale de monnaies parallèles, de passes saisonniers, de menus labyrinthiques et de boucles de rétention agressives. Revenir sur les terres d’Azeroth version Forever ou reprendre la Voie avec Geralt dans The Witcher 3, c’est s’épargner cette taxe mentale à l’entrée.

La mémoire musculaire fait le travail d’accueil. Parce que le socle mécanique est déjà digéré, le cerveau du joueur est immédiatement disponible pour ce qui compte vraiment : l’exploration d’une zone inédite, le plaisir pur du theorycrafting ou l’immersion dans une écriture ciselée.

En somme, le jeu vidéo apprend enfin à traiter ses classiques comme le jeu de société le fait depuis des décennies : non plus comme des produits périssables voués à l’obsolescence technologique, mais comme des moteurs de règles intemporels. Plutôt que de tout raser pour reconstruire plus cher et souvent plus creux, ce design horizontal prouve qu’une boucle de gameplay bien pensée n’a pas de date de péremption. Finalement, le vrai progrès consistait peut-être à arrêter de réparer ce qui fonctionnait déjà très bien.