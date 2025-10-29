Dead Static Drive – Grand Theft Cthulhu !

Dans quelques jours sortira presque par surprise Dead Static Drive. La tagline, ce slogan choisi par l’éditeur pour essayer à la fois d’éveiller l’intérêt et pour donner une idée de ce à quoi s’attendre avec le jeu, est tellement bien trouvée – Grand Theft Cthulhu – qu’on l’a utilisée comme titre de cet article !

Il s’agira donc de traverser les États Unis à bord d’une voiture volée, poursuivi par des créatures lovecraftiennes. Et s’il est question de GTA, c’est surtout des deux premiers épisodes qu’on se rapprochera, avec un point de vue « top-down » comme dans le récent The Precint, ou American Fugitive, auquel les premières images du jeu font un peu penser.

Edward Hoo-peur

Hearst, le personnage incarné par les joueurs, traverse une Amérique des années 80 en suivant les indications d’une lettre cryptique : stations-service, diners et banlieues à l’abandon sont autant de cartes postales que l’on visitera, comme autant de pastiches d’Edward Hooper en version cauchemardesque. Volonté ou non du développeur, le studio australien Reuben Games,on imagine y voir une lecture métaphorique de l’Amérique actuelle…

Côté inspiration, l’éditeur évoque H.P. Lovecraft, évidemment, en citant très directement Cthulhu, mais aussi T.E.D. Klein, Gene Wolfe ou Ramsey Campbell, des références pointues de la littérature fantastique et d’horreur (T.E.D. Klein a écrit sa thèse sur Lovecraft !), mais aussi David Lynch.

Graphiquement, le jeu adopte ce style en à-plat de couleurs (« flat shading ») donnant à l’ensemble un aspect 2D cher aux sorties indé de ces dernières années, telles que Donut County ou Kentucky Route Zero. L’autre référence qui vient à l’esprit quand on décrit une traversée en voiture de paysages cauchemardesques, c’est Pacific Drive. Le titre lui-même de Dead Static Drive semble y faire écho.

Le Mythe de Cthulhu et le jeu vidéo, c’est une association un peu galvaudée qui ne réussit pas toujours à nous enthousiasmer tant les écrits de Lovecraft ont été convoqués par le média, de The Lurking Horror (1987 !) au futur Decadent en passant évidemment par Alone in the Dark, Dredge ou The Sinking City. Néanmoins, Dead Static Drive a su emporter notre curiosité à la fois par la promesse de sa D.A., mais aussi en s’inscrivant dans un genre encore peu représenté parmi les rejetons vidéoludique du Maître de Providence.

Le titre de Reuben Games sort déjà le 5 novembre prochain, sur PC et Xbox, et, bonne nouvelle, sera inclus « day one » au catalogue du Game Pass. Comme d’ailleurs son grand frère Pacific Drive, qui vient lui aussi de faire son entrée sur le service par abonnement de Microsoft. On espère maintenant un DLC qui nous permettra de prendre le volant de la Type 66 Cthulhu de Cyberpunk 2077 !