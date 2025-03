The Sinking City 2 – Retour à Arkham dans un trailer de gameplay

Près d’un an après son annonce surprise, on a enfin des nouvelles de The Sinking City 2 ! La suite du jeu Lovecraftien, développée par les Ukrainien de Frogwares, s’offre une bande-annonce de gameplay et lance une campagne de financement participatif. Une bonne nouvelle pour les fans du premier opus, même si cette suite promet d’être différente sur bien des aspects.

The Sinking City 2 se déroulera dans la mythique ville d’Arkham, engloutie sous les eaux par des abominations. Comme dans le premier volet, le joueur incarnera un détective chargé d’enquêter sur cette affaire. Mais contrairement à The Sinking City premier du nom, cette suite se concentrera beaucoup moins sur l’aspect investigation pour privilégier un style orienté survival-horror.

Les mécaniques de détective sont toujours présentes et seront fort utiles pour avancer dans l’histoire et découvrir tous les secrets d’Arkham, mais elles deviennent complètement facultatives. À l’inverse, c’est l’exploration et les combats qui seront au cœur du jeu, dans une histoire totalement à part du premier opus même si elle se déroule dans le même univers.

Sur la page du Kickstarter, Forgwares promet une expérience digne d’un véritable roman de Lovecraft, avec une atmosphère bien plus sombre et oppressante. On apprend également que The Sinking City 2 marque le passage à l’Unreal Engine 5 pour le studio, ce qui devrait donc donner un jeu plus poussé graphiquement et techniquement. Les équipes mentionnent aussi l’impact de l’invasion russe sur leur travail, et expliquent lancer un financement participatif pour s’assurer un « filet de sécurité » alors que l’Ukraine est toujours menacée. Le studio avait déjà adopté cette stratégie en 2023 pour son Sherlock Holmes The Awakened.

Il semblerait que ce soit une réussite, puisque la campagne de financement a récolté pratiquement 200 000 € en à peine une journée, dépassant largement l’objectif fixé à 100 000 € ! De quoi donner une bonne marge de manœuvre aux équipes qui veulent s’adapter au nouveau genre choisi pour la franchise, implanter de nouvelles mécaniques, et utiliser la motion-capture pour les personnages (un projet qui nécessite évidemment des fonds). The Sinking City 2 est encore en phase de développement, mais est prévu courant 2025 sur PC, PlayStation et Xbox.