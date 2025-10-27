Cthulhu: The Cosmic Abyss émerge des profondeurs avec une date de sortie

Alors que l’histoire d’amour entre Lovecraft et le jeu vidéo ne cesse de se renforcer depuis plusieurs années, NACON et Big Bad Wolf présentent fièrement le gameplay de leur nouveau-né. Lors du Galaxies Showcase du 23 octobre dernier, le studio français a dévoilé pour la première fois un extrait du gameplay de Cthulhu: The Cosmic Abyss, son prochain thriller psychologique à la première personne inspiré du mythe de Cthulhu. Cette présentation s’est accompagnée d’une annonce très attendue : le jeu sortira le 16 avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Déjà présenté lors du NACON Connect 2025, Cthulhu: The Cosmic Abyss revient aujourd’hui avec une proposition bien plus concrète. Dès les premières images, l’identité du titre s’impose : un océan insondable habité de formes inconnues, le bourdonnement anxieux de machines industrielles et l’immensité oppressante des abysses composent une atmosphère où l’impuissance devient presque palpable. Le joueur comprend immédiatement qu’il s’apprête à plonger dans une expérience où la tension ne faiblira jamais. Un moment fort du showcase, suivi par plus de 1,5 million de spectateurs.

Une enquête dans les profondeurs obscures d’un mythe

Le joueur incarne Noah, agent de l’Ancile, une division spécialisée dans les affaires occultes, doublé par le talentueux Jua Amir (Detroit: Become Human). Sa mission sera d’élucider la disparition de mineurs dans les profondeurs du Pacifique. Pour l’assister, Noah peut compter sur KEY, son IA personnelle, véritable compagnon d’enquête capable de scanner l’environnement, d’effectuer des analyses et d’utiliser un sonar pour révéler indices cachés ou éléments invisibles à l’œil.

L’enquête conduira Noah à explorer des environnements variés, sur terre comme en mer, entre zones d’investigation, installations scientifiques et lieux plus…étranges. Le gameplay s’appuiera sur l’observation, la résolution d’énigmes et les choix du joueur, avec plusieurs approches possibles pour progresser.

Le trailer confirme l’un des éléments les plus attendus par les fans de Lovecraft, et présenté comme une première dans le jeu vidéo : R’lyeh, la cité mythique où serait emprisonné Cthulhu, créature emblématique du folklore horrifique lovecraftien, sera au cœur de l’intrigue. Cette plongée vers les tréfonds de l’horreur cosmique atteindra son apogée à mesure que Noah s’approchera du berceau de cette entité légendaire. Son avancée au sein de ce labyrinthe titanesque influencera progressivement sa perception de la réalité. La célèbre citation de Nietzsche, « Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l’abîme regarde aussi en toi. » prendra ici tout son sens. L’équilibre mental du protagoniste sera continuellement mis à l’épreuve, altérant potentiellement sa vision du monde… et les choix narratifs du joueur.

Un cauchemar narratif à choix multiples

Fidèle à son ADN, Big Bad Wolf intègre dans Cthulhu: The Cosmic Abyss des choix décisifs, promettant d’influencer le déroulement du récit et son dénouement. Le studio confirme que plusieurs fins seront possibles, selon les actions menées au cours de l’enquête. Autrement dit : impossible d’en ressortir indemne, et encore moins sain d’esprit.

Les joueurs les plus impatients pourront s’y aventurer avant la sortie : un playtest fermé se tiendra du 28 octobre au 4 novembre 2025, accessible sur inscription via my.nacongaming.com. L’occasion idéale de goûter aux premiers frissons que réserve cette nouvelle enquête.

Avec une ambiance lovecraftienne transposée dans un futur proche, une véritable proposition narrative, l’exploration de R’lyeh et un gameplay axé sur l’enquête et la santé mentale, Cthulhu: The Cosmic Abyss s’annonce comme une entrée intrigante dans le paysage des jeux d’horreur narratifs. Rendez-vous au printemps 2026 pour affronter le regard terrifiant d’une déité cauchemardesque.