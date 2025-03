Cthulhu : The Cosmic Abyss – Une nouvelle plongée dans R’lyeh la maudite

Le 6 mars dernier, de nombreuses annonces plus ou moins alléchantes ont été faites à l’occasion du Nacon Connect. Entre l’arrivée de nouveaux héros dans Ravenswatch, un DLC pour les aventures du flic cybernétique Alex Murphy et le retour du gobelin de Styx, un autre jeu a attiré notre regard. La conférence très orientée Lovecraft, nous a offert plus d’images de The Sinking City 2, annoncé un jeu de survie coopératif dans l’univers de l’écrivain de Providence avec The Mound: Omen of Cthulhu mais surtout dévoilé les premières images d’un certain Cthulhu : The Cosmic Abyss.

Alors, à quoi s’attendre avec cette nouvelle incursion dans la folie Lovecraftienne ? Les développeurs nous donnent déjà quelques réponses.

Dans Cthulhu : The Cosmic Abyss, vous incarnerez Noah, un agent d’Ancil, une division secrète d’Interpol qui enquête sur les phénomènes occultes et paranormaux. Cette entité (qui n’est pas sans rappeler le F.E.A.R) enverra notre infortuné enquêteur fouiner quelque part dans l’océan pacifique à la recherche de mineurs disparus. Et là, au milieu des étendues azurs du Pacifique, notre héros trouvera R’lyeh une cité aux proportions titanesques qui a pour particularité d’abriter la prison du légendaire Cthulhu. Mais face aux assauts psychiques du grand ancien emprisonné, Noah ne sera pas seul. Embarqué dans votre combinaison, une IA répondant au nom de Key fera son possible pour éviter un séjour à l’asile.

Big Bad Wolf, le développeur du jeu, propose une relecture futuriste de cette aventure aux pays des Grands Anciens. Cthulhu : The Cosmic Abyss sera une aventure à parcourir à la première personne où l’horreur et la folie iront crescendo. Pour l’instant nous ne savons pas si notre protagoniste aura des capacités spécifiques comme la possibilité de se battre ou si la fuite sera le moteur de la boucle principale de gameplay (comme dans Outlast par exemple).

De nombreuses énigmes et puzzles seront au programme et leurs résolutions vous emmèneront plus profondément dans les entrailles de R’lyeh. Le jeu possédera des embranchements différents vous permettant de façonner votre propre histoire. À la manière du Call Of Cthulhu de Cyanide, serez-vous le responsable du réveil de Cthulhu ou au contraire le piégerez-vous pour l’éternité dans la cité où tous les rêves meurent ?

Cthulhu : The Cosmic Abyss est attendu pour 2026 sur PC, Xbox series et PlayStation 5 et nous avons drôlement hâte de partir aux côtés de Noah dans les tréfonds des horreurs de Lovecraft.