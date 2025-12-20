D-topia, une plongée dans un futur dystopique

Développé par le studio japonais Marumittu Games et édité par Annapurna Interactive, D-topia prend place dans un monde futuriste où le bonheur humain est surveillé par une intelligence artificielle omnipotente. D-topia est un jeu narratif à choix, avec une atmosphère contemplative et méditative qui explore des sujets sociaux actuels. Bonus, il y a un petit (gros) félin qui selon nos choix, peut devenir notre boule de poils attitrée.

Une aventure Black Mirroresque

D-topia est un projet fait de dualité, qui, avec son ambiance relaxante et colorée pourrait laisser entendre que nous allons vivre une jolie petite aventure cosy. Mais la réalité est tout autre, puisque la volonté de Marumittu Games est d’aborder un thème controversé qui est dans tous les esprits depuis ces dernières années : l’intelligence artificielle et ses possibles utilisations dérivées. Comme dans la série mythique Black Mirror, D-topia veut nous plonger dans une dystopie propice à la réflexion. On incarnera un nouvel employé du Projet Utopia, un programme créé pour maximiser le bien-être et donc, le bonheur chez l’être humain. Avec sa conception de personnages évoquant les récents jeux Pokémon et son rythme apaisant, le jeu promet de nous faire vivre de belles émotions.

Deux dimensions, deux vérités et une IA toute-puissante

En tant qu’animateur résidentiel au sein du projet, nos missions seront de veiller au bon déroulement du programme et de venir en aide aux résidents. Entre réparations mécaniques (à travers des énigmes plus au moins complexes, des puzzles logiques…) et la résolution des problématiques du quotidien des habitants, vous naviguerez entre deux réalités : l’une colorée, vivante et vibrante, et l’autre, sombre et dysfonctionnelle, où se cache nombres de secrets.

Malgré ses apparences de société parfaitement en ordre, on découvrira au fur et à mesure qu’elle n’est rien de plus qu’une façade. En apprenant à connaître les résidents à travers notre travail, en faisant des choix anodins ou difficiles, on aura un réel impact sur la vie de celles et ceux qu’on aide. Et c’est là l’ambition du studio : proposer une expérience sociale, amusante mais porteuse d’un message important. Marumittu Games cherche à nous questionner sur la notion de bonheur, du destin et sur le sens de la vie. Ce qui n’est pas rien quand on y pense, mais qui pourrait, si réussi, être un jeu marquant de l’année 2026.

Les studios à la base du projet rêvent que D-topia devienne un jeu impactant faisant naître une réflexion philosophique chez ses joueur et joueuses, en plus d’être une aventure profondément humaine et émotionnelle. Il sera possible de vivre cette expérience prometteuse en 2026 sur PC, Nintendo Switch (1&2) et PlayStation 5. Et en attendant, vous pouvez dès maintenant découvrir le gameplay des puzzles proposés dans D-topia.