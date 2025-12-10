Planet of Lana II, nouvelles créatures adorables en vue

Après avoir conquis les joueurs et joueuses avec son univers onirique et sa bande originale pleine de douceur, Planet of Lana s’apprête à envahir à nouveau nos écrans avec un deuxième opus plus ambitieux, toujours empreint d’émotion et de douceur, même recette que son prédécesseur. Annoncé cet été lors du Xbox Fall 2025 Showcase, Planet of Lana II avait agréablement surpris les fans et avait éveillé la curiosité des autres.

Planète sauvée et peuple protégé, que reste-t-il à raconter?

Dans Planet of Lana II, Lana et Mui seront toujours les personnages principaux et auront encore beaucoup de secrets à découvrir à propos du passé de leur planète. Dans ce deuxième opus, le voyage des deux compères nous fera découvrir de nouveaux biomes : montagnes enneigées, océans colorés et peuplés d’étranges créatures ou encore des grottes abritant des peintures ancestrales. La présence de peuplades, absentes lors du premier titre, ajoutera cette dimension sociale et culturelle à un jeu déjà profondément contemplatif. Les pouvoirs de Mui évolueront et permettront à Lana d’avoir accès à des lieux encore inexplorés qui n’attendent que de dévoiler leurs mystères. La perspective de découvrir plus en profondeur Novo, planète où vivent Lana et Mui, est synonyme de réjouissance pour les fans de la franchise.

Compagnons mignons + aventure cinématographique = la recette du succès ?

Pendant les Unity Awards 2025, Wishfully et Thunderful Games ont proposé aux joueur.euses d’en découvrir un peu plus sur Planet of Lana II à travers une démonstration de gameplay exclusive. Mui n’est plus la seule créature devant laquelle nous craquerons car les Rollers font leur apparition! Ces petites boules de poils, faisant penser à des moutons roulants ou des boules de coton, auront leur importance dans notre aventure. Avec leur capacité à libérer une matière inflammable sur leur chemin, ils ouvrent la voie à de nouvelles mécaniques et à de nouveaux puzzles à résoudre.

On peut souligner plusieurs nouveautés au programme de ce sequel tant espéré. Par exemple, Lana devient plus agile et les réflexes des joueur.euses seront mis à l’épreuve dans des séquences stressantes de poursuite ou au contraire, de fuite. De nouvelles possibilités de cachettes et de diversions dans les phases de discrétion bien connues de Planet of Lana, rendra l’expérience encore plus réelle en terme d’émotions. Mais pas d’inquiétudes, le lien entre Lana et son fidèle compagnon Mui sera à nouveau l’essence de l’aventure dans Planet of Lana II, où la précision des ordres de Lana sera améliorer et renforcer à l’image de leur relation.

La beauté apaisante du premier titre subsiste et s’épanouira peut-être même dans Planet of Lana II avec de magnifiques paysages disparates, une OST émotionnelle signée Takeshi Furukawa (compositeur des musiques du premier opus) et de nouvelles espèces d’animaux presque mythiques.

Planet of Lana II n’a pas de date de sortie officielle mais sera disponible sur toutes les plateformes actuelles en 2026.