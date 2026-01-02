Cap sur 2026 et ses colossaux défis éditoriaux

Nous y sommes ! L’année 2026 nous tend les bras, chargée de belles promesses et de défis inédits. À l’aube de ce nouvel épisode, il est bon de poser les armes et de réfléchir à ce qui nous attend. Voilà des mois (pour ne pas dire des années) que la rédaction de New Game Plus essaie non sans mal de se réinventer pour correspondre au mieux aux attentes des lecteurs mais également des moteurs de recherche. Mais aujourd’hui, le traditionnel schéma mue pour tendre vers quelque chose d’inconnu. Un vent nouveau se lève, un vent annonciateur de profonds changements pour l’ensemble des sites rédactionnels (et autres régies vidéo). Tout le monde est concerné, personne n’est à l’abri.

Les modes de consommation ont évolué

Sur New Game Plus, nous prônons le temps long, nécessaire à l’analyse et à la compréhension des informations. Notre objectif n’a jamais été de dégainer la news le plus rapidement possible. Nous aimons par dessus tout réfléchir et rédiger. Chose que beaucoup d’internautes ont délaissé. Ne voyez en ces paroles aucun jugement de valeur : certains préfèrent avoir la note d’un test immédiatement, d’autres aiment décortiquer longuement chaque aspect d’un jeu pour se faire un avis, il faut à boire et à manger pour tout le monde.

Toujours est-il que nous sommes factuellement de moins à moins à lire, à consommer notre dose informative de jeux vidéo à coup d’articles rédigés. Une bonne partie s’est tournée vers le format vidéo (Youtube, Twitch, TikTok…) ou vers les réseaux sociaux pour s’abreuver (non sans risque de fake news et autre sensationnalisme). Nous restons toutefois convaincus qu’il demeure une audience réceptive à la rédaction traditionnelle, même en 2026. Bien sûr, ces évolutions de consommation sont loin d’être nouvelles, mais sont les prémices du profond changement annoncé.

L’IA, la véritable menace pour les sites

ChatGPT, Gemini, Perplexity ou encore Copilot, ces noms doivent obligatoirement vous être familiers. C’est un fait, tout le monde utilise l’IA (Intelligence Artificielle) dans son quotidien. Et vous serez surpris par le nombre de rédactions (même du côté des plus influentes) qui utilisent sans aucun scrupule ni aucune limite ces outils (car l’IA reste un outil avant tout) pour générer du contenu et le publier sans intervention humaine. Promis, cet article est pensé et rédigé par un humain de chair et d’os. L’IA générative est en train de rebattre les cartes pour tout le monde, et il y aura forcément des gagnants et des perdants.

L’IA est aujourd’hui capable de générer un site d’informations personnalisées, régulièrement mis à jour en une poignée de secondes. L’IA est aujourd’hui capable de créer une vidéo de qualité correcte (voix off incluse) en un tournemain. Comment rivaliser ? Devons-nous sombrer face aux sirènes nommées facilité et immédiateté ?

Une ligne éditoriale prononcée et une solide communauté, les deux piliers pour une survie assurée

La vraie question est : comment continuer à exister face à ces chamboulements ? Une question complexe qui tend à une double réponse assez simple, du moins aux premiers abords. Tout d’abord, nous misons sur notre ligne éditoriale. De par des écrits toujours plus travaillés et aiguisés, nous souhaitons faire de New Game Plus un bastion où la parole reste éclairée et libre.

Nous restons persuadés que le jeu vidéo mérite mieux. Chacun de nos papiers est le résultat d’un regard engagé et toujours honnête, chose que l’IA ne peut pleinement retranscrire. Le jeu vidéo est fait par des humains, pour des humains. En d’autres termes, une ligne éditoriale prononcée différenciera toujours son contenu d’une vulgaire IA sans âme. C’est notre conviction.

Ensuite, second pilier fondamental : la communauté. Rédiger des articles de haute qualité, c’est bien, mais si ces derniers ne sont pas lus ou ne font nullement réagir, cela ne sert à rien. Nous rédigeons en premier lieu pour échanger, pousser à des réflexions communes et confronter nos idées et avis, le tout dans un cadre respectueux.

Une ligne éditoriale toujours plus aboutie et une communauté la plus active possible, voilà les deux objectifs qui vont nous animer durant toute cette année 2026. L’IA est en train de redéfinir notre façon de consommer et le panorama de l’internet actuel, nous voyageons vers une destination inconnue tant personne ne peut clairement anticiper ce qui va suivre. Néanmoins, dans ce tourbillon, une chose est certaine : notre passion du jeu vidéo restera intacte, tout comme notre volonté de le traiter dignement à coup d’articles réfléchis.