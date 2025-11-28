Bungie reconnait l’échec des Confins du Destin de Destiny 2

Alors que les regards se tournent vers Rebelles, la prochaine extension prévue pour le 2 décembre, Destiny 2 peine à panser les plaies laissées par sa précédente mise à jour majeure : Les Confins du Destin. Loin du succès escompté, cette extension a enregistré une rétention de joueurs historiquement basse. Une débâcle que Tyson Green, directeur du jeu, n’a pas cherché à nier, préférant jouer la carte de la transparence.

Une succession impossible ?

Il faut dire que la mission s’annonçait périlleuse dès le départ. Les Confins du Destin avait la lourde tâche de succéder à La Forme Finale, l’extension sortie en 2024 qui a clos l’arc narratif de la Lumière et des Ténèbres entamé il y a une décennie. Pour beaucoup, ce final épique a marqué un point d’arrêt naturel : le conflit majeur étant résolu, de nombreux vétérans ont rangé leur Spectre avec le sentiment du devoir accompli. Il fallait donc non seulement proposer une autre intrigue, mais surtout donner une raison valable de revenir à des joueurs qui avaient déjà fait leurs adieux.

C’est le pari qu’a tenté Bungie avec cette extension, lançant un nouvel arc narratif accompagné des classiques du genre (nouvelle destination, raid, loot). Malheureusement, le studio a trébuché sur la mécanique, en imposant une refonte totale et brutale des systèmes de puissance et de butin qui a grandement déplu.

En voulant ajouter de la profondeur à Destiny 2 pour séduire les joueurs les plus hardcore (via un système de « tiers » par exemple), Bungie a rendu la progression laborieuse. Les joueurs se sont retrouvés forcés de spammer des activités répétitives pendant des dizaines d’heures pour obtenir un équipement autrefois accessible de manière plus gratifiante via les raids ou les activités Prestige. Tyson Green explique que l’objectif était d’ajouter beaucoup de profondeurs au jeu pour plaire aux hardcore gamers, le problème étant que cela a donc laissé de nombreux joueurs sur la touche :

« Cela semblait bien sur le papier, mais ça n’a pas fonctionné. Je pense qu’on a appris une dure leçon sur ce que nos joueurs souhaitaient, et il y a 2 types de jeux services : ceux qui écoutent les joueurs et répondent, et ceux qui ne le font pas. Et nous ne voulons pas être un jeu mort, nous voulons continuer à bâtir l’univers Destiny. Donc nous écoutons les joueurs, et ils ne souhaitent pas juste voir leur nombre de puissance augmenter, ils veulent des vraies récompenses. »

Un avenir dans le brouillard

Si le diagnostic est posé, le remède se fait attendre. La base de joueurs continue de s’effriter et l’extension Rebelles, pourtant audacieuse avec son inspiration Star Wars, ne semble pas générer la « hype » salvatrice espérée.

Pire, la communauté navigue à vue. La traditionnelle roadmap, réclamée depuis septembre et initialement promise pour « quelques semaines » plus tard, a été repoussée à 2026. Si Bungie a dévoilé le plan de suivi immédiat de la prochaine extension, le silence radio sur le long terme inquiète. Si même le maître du vaisseau ne semble plus savoir où il va, l’avenir s’annonce plus ténébreux que lumineux pour Destiny 2. Tout comme pour Bungie finalement.