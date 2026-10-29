Créer et partager pour aider, le bundle du STJV a besoin de vos dons

Dans une industrie vidéoludique traversée par une instabilité symptomatique de dirigeants incompétents ou mal intentionnés (souvent les deux), faire valoir ses droits au travail représente un parcours du combattant souvent hors de portée financière pour les personnes concernées. C’est précisément sur ce terrain que se positionne la campagne lancée par le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV) sur Itch.io : un appel aux dons de jeux destiné à financer l’aide juridique du syndicat.

On associe couramment les initiatives syndicales aux caisses de grève, mais le front juridique est devenu l’un des postes de dépenses et d’actions les plus critiques. Engager une procédure face à un employeur, qu’il s’agisse de contester un licenciement abusif, de dénoncer du harcèlement, de faire requalifier des contrats ou de faire respecter les conventions collectives, engendre des frais d’avocat, d’expertise et de procédure prohibitifs.

Pour les salariés, souvent jeunes, précaires ou indépendants, le coût économique et psychologique constitue le premier frein à l’action. En centralisant ces fonds, le STJV veut pérenniser un soutien matériel concret, briser l’isolement des travailleurs en procédure et, pourquoi pas, tenter de renverser le rapport de force.

Un bundle pour les protéger tous

Organisée sous la forme d’un dépôt participatif sur Itch.io du 26 octobre au 30 novembre 2026, la démarche invite développeurs, développeuses, artistes et studios à faire don de leurs créations numériques (jeux vidéo, jeux de rôle, assets ou bandes originales) qui composeront ensuite le bundle final mis en vente.

Évidemment, des règles logiques viennent structurer cette sélection : d’une part, le syndicat stipule expressément le refus de l’intelligence artificielle générative dans les soumissions. Une position cohérente, puisque la genAI reste l’un des premiers moteurs de précarisation et de destruction du travail humain.

D’autre part, le STJV insiste sur le fait que cette collecte ne doit en aucun cas être traitée comme une game jam. Il demande ainsi aux participants de ne pas céder à la culture déplorable du crunch pour alimenter un bundle, dont les valeurs s’opposent précisément au travail non-stop et aux cadences destructrices hors cadre légal.

L’opération s’appuie, comme mentionné plus haut, sur l’infrastructure Itch.io. Le site et launcher étant plutôt souple et dédié au gamedev dans son ensemble, on pourra y trouver aussi bien des petits jeux décalés que des effets sonores, des assets visuels ou des pamphlets sociopolitiques vidéoludiques.

Il ne s’agit pas ici d’un catalogue promotionnel : ceux qui participent aident à financer, directement ou non, les personnes que les grandes instances empêchent de s’exprimer par leur art… et, occasionnellement, de manger.

Soutenons plus que jamais le jeu vidéo, soutenons plus que jamais le STJV.