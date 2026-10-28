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Don’t Nod au bord du gouffre, le STJV accuse la direction d’avoir foncé droit dans le mur

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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